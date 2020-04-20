疫情海嘯第一排 飯店餐飲CEO盼紓困加大力道

（中央社記者江明晏台北20日電）疫情衝擊飯店餐飲業如「海嘯第一排」，王品創辦人戴勝益表示，疫情應已讓一半的小企業倒閉，盼政府助恢復活力，雲朗總經理盛治仁認為，盼政府用更急迫、最大的力道來協助受衝擊業者。

疫情當前，業界儲備復甦戰力，Cheers快樂工作人雜誌今天舉辦「五大飯店、餐飲CEO，公益線上課程全民共享」線上記者會，邀請老爺酒店集團執行長沈方正、雲朗觀光集團總經理盛治仁、cama café創辦人何炳霖、客意直火比薩共同創辦人李明元及王品集團創辦人戴勝益對談。

沈方正說，服務業遭逢沒有客人「士氣低落」，建議相關從業人員將疫情時期看成是學習空檔，例如學習另一種語言，好好看書等。

盛治仁表示，觀光飯店業是「海嘯第一排」，台北市飯店住房率過去是8到9成，現在只剩10%、20%，甚至有同業是個位數，但他認為，疫情還會改變很多事情，例如線上開記者會、線上學習、線上買菜，以前沒動機去做的事，現在都變得合理，企業應對危機做調整，才能有好體質面對新環境。

針對疫情影響的趨勢，何炳霖表示，他有3點觀察，第一，企業會持續數位化，網路上的消費等會是重要趨勢，第二，受害族群如「海嘯第一排」的觀光餐飲，可以和受惠族群如「網路、外送、遊戲」等產業合作，創造不同商業模式；而第三則是持續學習以蓄勢待發，經過一波整理「蹲低」，等待未來機會。

李明元也說，疫情衝擊餐飲業，但台灣疫情受到國際讚許，餐飲業積極耕耘外送市場，但在疫情過去回歸常態的過程中，企業如何在穩步回歸調整，包括檢視品牌的核心體驗，並透過科技來精進等步驟也很重要。

為減緩衝擊，政府祭出紓困方案，戴勝益表示，政府此波振興主要是針對中大型的商家，但據他所知，因為這次疫情「有1/2的小企業倒了」，政府應該研擬如何趕快恢復小企業的活力。

期望政府在「租金、稅金、人事費用方面」多管齊下，盛治仁說，期待政府不要以過去的經濟危機來衡量紓困力道，可能要用更急迫方法、最大的力道來協助受衝擊業者，否則疫情過去後，經濟災情持續，對人民生活會是很大的衝擊。他也建議，政府匡列預算，但重點是「執行率」，期待政府能逐日針對經濟紓困執行率說明。

面對疫情帶來的社會衝擊，戴勝益喊話，「成功絕對不是第一個出發的，而是最後一個倒下的」；何炳霖也說，這段時間不是一個人或一個企業的戰爭，是社會共同面對的挑戰；沈方正則表示，「災難總會過去」，未來檢視這段時間，如果學習到很多，就可以說是正面影響，不是負面影響。（編輯：楊凱翔）1090420