彌補疫情營收缺口 王品攜手UberEats擴大外送

王品與UberEats攜手，集結旗下17個品牌推出外送服務，王品預估未來外送營收占比可達15%以上。中央社記者江明晏攝 109年4月21日

（中央社記者江明晏台北21日電）為彌補疫情衝擊的營收缺口，王品今天宣布與UberEats攜手，集結旗下17個品牌推出外送服務，王品執行長李森斌表示，預估未來外送營收占比可達15%以上。

疫情趨緩或是持續蔓延，牽動餐飲業興衰，王品執行長李森斌今天表示，前幾日「零確診」帶動王品來客數大幅增加，但近日又因為海軍確診受波及。

李森斌說，王品成立27年來，從未想過要做外送，因為王品希望強調「餐廳的體驗」，但9個月前石二鍋旗下子品牌12 MINI開始推出外送服務，受到市場歡迎，而在疫情推波助燃下，2月已有5個品牌先推外賣服務，王品這段期間投入近300個人力、花了600個小時研發外送。

李森斌說，王品與UberEats合作，首波155家門店已經在4月17日上線，接下來目標全集團280店外送服務要全面上線，共有353種菜色，包括93道新創菜色產品，價格帶落在64至400元。

針對外送營收占比，李森斌表示，這是王品首度全面推出外送服務，營收占比目前沒有顯著數字，但根據去年12 MINI的經驗，營收占比已達30%，而第一波17品牌外送至今，營收占比約15%，希望未來還會以此基礎慢慢提升。

UberEats台灣區總經理李佳穎表示，UberEats雖然是平台而不是餐廳，但花了很多心思進行APP體驗的差異化，從點餐到用餐的所有環節，透過大數據讓營運非常順暢，相信此次與王品合作會讓消費者選擇更多，共創3贏局面。

雖有疫情因素，但李森斌表示，展店與新品牌計畫不變，新品牌「薈麵點」預計5月初營運，預計今年還會再創一個新品牌。

王品集團3月營收7.6億元，年減逾43%，其中台灣事業營收6.1億元，年減19.68%，中國營收1.5億元，年減74.36%，但較2月0.2億元的水準，大幅月增649.2%。李森斌預估4月台灣營收和3月表現差不多，但希望外送能彌補缺口。（編輯：趙蔚蘭）1090421