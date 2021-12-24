台股萬八得而復失 法人：量能偏低難站穩

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台股24日早盤突破萬八大關，加權指數最高至18039.85點、上漲93點，寫下歷史新高紀錄。中央社記者裴禛攝 110年12月24日

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（中央社記者吳家豪台北24日電）台股今天盤中攻上18039.85點、創歷史新高，午盤漲勢收斂，終場收在17961.64點，上漲14.98點。法人認為，美元強勢加上美股大幅震盪，外資在台股操作仍維持觀望態度，短線在量能偏低下，萬八關卡難輕鬆站穩。

國泰證期分析，近期美股適逢連續假期，成交量能偏低，指數維持大幅波動，主要因Omicron變種病毒與美國聯邦準備理事會（Fed）政策轉趨緊縮利空持續干擾，但經濟復甦的趨勢未變，利多與利空夾擊導致美股大幅震盪。

國泰證期指出，美股方向未明確前，亞股與台股表現相對冷靜，雖股市方向與美股一致，但震幅相對較小，台股加權指數維持量縮整理格局，短線在量能偏低下，預期萬八關卡仍難以輕鬆站穩。

顧德投顧分析師江慶財指出，台股維持量縮格局，中小型股比較有表現機會，昨天外資買超台股180億元，代表外資對台股有所期待。明年開始配息旺季將登場，從獲利角度來看，台股比較容易獲得保守性資金挹注。

永豐期貨分析師高秉宏說，去年12月底台股交易清淡，成交量能約2100億元左右，今年12月底台股成交值約2400億元至2500億元，量能仍偏低，不足以站穩萬八，預期將持續震盪到明年1月。選股方面，可留意受惠於多頭趨勢的電子零組件、光學類股，以及傳產族群的鋼鐵股。（編輯：張均懋）1101224