工總七大建言 籲2050淨零排放目標不急於入法

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（中央社記者曾智怡台北4日電）環保署於去年預告「氣候變遷因應法」，全國工業總會代表企業界提出七大建言，呼籲無需將2050淨零排放目標急於入法，因台灣即將邁入非核家園，而再生能源進度落後，達成目標有其困難。

行政院環境保護署去年10月21日預告「溫室氣體減量及管理法」修正草案，將2050年淨零排放目標納入，並修正名稱為「氣候變遷因應法」。

工總針對「氣候變遷因應法」修正草案提出七項建議，內容包括：第一，2050淨零排放目標不需急於入法，儘管目前全球超過130國家宣布淨零排碳，僅有歐盟與其他 12 個國家將其入法，且多為潔淨能源充沛國。台灣在即將邁入非核家園，且再生能源進度落後的情況下，達成淨零排放目標顯有困難。

第二，效能標準應維持現行條文的獎勵原則，建議維持現行溫管法條文第17條獎勵機制，保有產業減碳誘因並兼顧產業發展。

第三，刪除新設廠需增量抵換以及相關罰鍰規定，因為以國內目前環境而言，減量額度不足，政府也未開放國際額度抵換，若要求新設廠需要增量抵換，等同限制產業發展。

第四，實施總量管制與排放交易需有完善配套措施，因溫室氣體並非有害空氣污染物，與空氣污染防制列管考量不相同，產業因國內額度不足致使無法取得額度，遭受罰鍰將失去國際供應鏈機會。

第五，由於碳足跡核算方法各國都有差異，不同產品特性也會有不同要求，碳足跡標示在國際間並無一致性做法，建議碳足跡標示方法應由建立方案組織自行訂定。

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第六，刪除高潛勢溫室氣體禁止或限制事項的管制條文，因高溫暖化潛勢氣體一般不具人體毒性，國際多用於高階工業製程，但本草案以毒性化學品管理程序管理，已遠超出國際管制溫室氣體原則。

第七，徵收碳費制度應有完整合理規畫，包含碳費、能源稅與排放交易應避免重複課徵，且應擴及所有事業與民生，碳費費率應分階段實施並滾動式檢討，並促請政府公布2030、2040、2050年電力配比與碳排放係數目標。（編輯：郭無患）1110104