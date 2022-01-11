信驊借重謝承儒半導體資歷 延攬擔任營運長

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（中央社記者鍾榮峰台北11日電）伺服器管理晶片廠信驊今天宣布，延攬英特爾（Intel）創新科技前總經理謝承儒擔任企業營運長，直接向董事長林鴻明報告。

林鴻明透過新聞稿表示，信驊在成立初期曾獲得英特爾資本（Intel Capital）投資，英特爾也是信驊主要產品遠端伺服器管理晶片（BMC）極為重要的合作夥伴。

林鴻明說，信驊成立至今17年，在遠端伺服器管理晶片市場位居龍頭，為了將來的創新突破與持續成長，特地延攬謝承儒，希望倚重他過去在半導體產業的深厚資歷，引進國際化經營能力，讓信驊再上一層樓成為卓越的世界級企業。

信驊表示，謝承儒過去在IC設計領域以及半導體上下游產業有近30年經驗，曾於多家企業擔任全球營運、採購、研發及業務等全方位高階管理職務，不僅業界資歷完整，也對供應商關係與各大半導體處理器品牌極為熟稔。

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謝承儒自2015年加入美商英特爾（Intel），2018年至 2021年任英特爾創新科技總經理，信驊指出，謝承儒曾負責英特爾大中華區晶圓代工和委外封測業務的管理、營運、採購重任，是難能可貴的國際級專業經理人。

信驊表示，藉由謝承儒對半導體產業供應鏈的高度掌握，將來對於信驊在產能挑戰上定能有所助益。此外，謝承儒領導英特爾創新科技新竹辦公室營運，對於工作環境完善、人才培育養成以及企業氛圍營造有所擅長，期待未來將扎實產業經歷及企業營運思維帶入信驊，進而激盪出更多火花。（編輯：楊凱翔）1110111