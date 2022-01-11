法人：台股月線支撐強勁 仍有望挑戰高點

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（中央社記者吳家豪台北11日電）台股今天開高走低，在台積電尾盤拉抬下，指數翻紅收在18288.21點，上漲48.83點。法人認為，台股月線支撐強勁，大幅回測機率不高，等美股修正後反彈，台股仍有機會挑戰高點。

永誠國際投顧期貨分析師邱奕良指出，台股今天早盤開高震盪走低，成交量明顯萎縮，顯示殺盤力道趨緩，10時過後行情開始出現反彈走勢，技術面仍有月線約18056點強力支撐。

邱奕良表示，至10日為止外資已連續3天賣超台股，雖然賣超金額不大，但法人近期操作相對保守，短線指數強勢上攻機會較小，推測將在月線上方整理，目前盤勢偏向震盪格局，大幅回測機率不高。

邱奕良觀察，這幾天大盤成交量偏低，還是屬於多方控盤，短線因為美國聯邦準備理事會（Fed）加速升息和縮表的雙重緊縮政策，造成指數面臨壓力，只能守在月線上方，等美股修正後反彈，法人重新歸隊、買氣回籠，台股仍有機會挑戰高點。

顧德投顧分析師江慶財表示，台股上市櫃公司12月營收亮眼，台積電、鴻海等重量級個股都寫下佳績，整體基本面仍相對強勁。目前干擾股市較大的因素是Fed對於升息的態度，尤其Omicron變種病毒來襲，美國染疫人數維持高檔，台灣也出現較多感染案例，可能影響Fed升息腳步。

江慶財說，台股雖然基本面佳，但成交量萎縮，代表資金行情受到干擾，加上低軌道衛星、元宇宙等題材漸漸退燒，高檔套牢籌碼需要時間沈澱，產業面仍看好電動車、Mini LED（次毫米發光二極體）等電子族群今年成長幅度較大。

統一投顧分析，台股下檔月線支撐強勁，中多格局未變，本週重量級法人說明會將登場，包括大立光、台積電都有望帶來正面消息。

統一投顧指出，台灣景氣對策燈號連10紅，去年11月外銷訂單連續21個月創新高，整體經濟基本面展望樂觀，台股多頭格局延續，指數短線因疫情干擾修正後，可逢低擇優偏多操作，建議布局科技權值股、高殖利率概念股、新世代概念股、電動車概念股、航運及壽險金控股為主。（編輯：趙蔚蘭）1110111