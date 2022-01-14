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圖解本土病例4傳播鏈 陳時中：疫情可控、尾牙可辦
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尾牙席開400桌遭投訴群聚 東森：會遵照防疫措施

2022/1/14 17:20（1/14 17:31 更新）
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東森集團14日舉辦尾牙、席開近400桌，遭員工投訴有群聚風險，東森聲明指出，皆遵照防疫措施。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
東森集團14日舉辦尾牙、席開近400桌，遭員工投訴有群聚風險，東森聲明指出，皆遵照防疫措施。（示意圖／取自Pixabay圖庫）
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（中央社記者江明晏台北14日電）本土疫情再拉警報，東森集團今天舉辦尾牙、席開近400桌，遭員工投訴有群聚風險，東森聲明指出，皆遵照防疫措施，入場人員皆須施打疫苗、出示小黃卡，且尾牙活動開放員工自由參加。

對此，東森發布聲明指出，為了配合防疫，所有入場參加員工和工作人員皆須確認施打疫苗，現場須出示小黃卡，如有未施打疫苗者，必須經過PCR篩檢（或快篩）確認安全無染疫後才得開放入場。活動全程，皆遵照衛福部中央流行疫情指揮中心制定的防疫措施，作為最高指導原則辦理進行。

近期本土疫情再起，東森集團今天在世貿一館舉辦尾牙晚會，席開近400桌，雖然是慰勞員工；不過，有員工投訴認為，目前疫情轉為嚴峻，集團卻仍舉辦大型尾牙，擔心會有群聚的風險。

對此，東森發布聲明指出，為了配合防疫，所有入場參加員工和工作人員皆須確認施打疫苗，現場須出示小黃卡，如有未施打疫苗者，必須經過PCR篩檢（或快篩）確認安全無染疫後才得開放入場。活動全程，皆遵照衛福部中央流行疫情指揮中心制定的防疫措施，作為最高指導原則辦理進行。

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東森集團強調，有鑑於員工身體健康安全，尾牙活動開放員工自由選擇參加，並於尾牙晚會前提出5大最高防疫原則，第一、入場前所有參加員工和工作人員皆須確認施打疫苗，現場須出示小黃卡，如有未施打疫苗者，必須經過PCR篩檢（或快篩）確認安全無染疫後才得開放入場。

第二、入口處設置實聯制，並設有專人負責量體溫、噴灑酒精消毒。第三、入場後禁止逐桌進酒，全面採用公筷母匙。第四、嚴格執行如離開餐桌，需立即戴上口罩。第五、時時勤洗手、噴酒精。（編輯：蘇志宗）1110114

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