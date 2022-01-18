將來銀行1/22試營運 3月底正式對外開業

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（中央社記者蘇思云台北18日電）將來銀行董事長鍾福貴表示，將來銀行非常重視資訊安全，未來會努力導入金融科技提供創新服務，預計22日開始內部試營運，為期大約2個月，對外正式開業為3月底。

金融監督管理委員會在2019年開放3家純網銀設立，將來銀行去年底取得金管會核發營業執照。將來銀行經中央存款保險公司審核通過成為要保機構，金管會副局長林志吉、將來銀行董事長鍾福貴、總經理許柏林今天都出席存款保險簽約典禮。

鍾福貴致詞時表示，中央存保公司提供存款保障，每個存款人有新台幣300萬元保障，讓將來銀行跟傳統銀行享受同樣保障，對業務發展應有相當幫助。

中央存保也因應純網銀性質，特別開發API方式串接純網銀的資訊系統，提供重要資料通報等，這項措施在監理上讓純網銀比傳統銀行更即時、公開與透明。

鍾福貴表示，純網銀是透過資訊系統提供全年無休的服務，將來銀行非常重視資訊安全，提出三大措施。第一，系統建置時涵括資安網路建置，重要節點可以即時監控、可以事後分析追查；第二，2020年9月就已取得ISO27001資訊安全標準，也申請取得個資保護標準認證BS10012，認證持續有效；第三，去年5月成立資安處，指派曹志誠為資安長，將來銀行重視資訊安全，絕對不敢掉以輕心。

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鍾福貴表示，將來銀行股東都是台灣本土企業，了解國內金融體系，也了解服務所面臨的競爭壓力，未來會努力導入金融科技，也會重視公司治理、建立使用者文化、推動業務成長，盡快達到損益平衡，這樣才能讓公司永續經營。將來銀行預計1月22日開始試營運，會進行約2個月試營運，對外正式開業是3月底。

許柏林補充說明，內部試營運會分成3階段進行，1月22日從30個專案員工做模型測試，甚至極端情形來驗證系統穩定性，過年後約有250個員工加入，2月14日後會邀請協力廠商、員工親屬共600多位來測試，試營運期間總計約1000位人員測試。試營運會經過農曆年，也有利進行營運測試。（編輯：郭無患）1110118