花旗估Fed最快3月升息7月縮表 股仍優於債

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（中央社記者吳佳蓉台北20日電）展望2022年，花旗銀行預測，美國聯準會（Fed）3月升息、7月縮表，後者衝擊將更大；投資方面，看好企業獲利成長將持續支撐股市，建議仍採「股優於債」策略，惟應留意市場波動將加劇。

花旗（台灣）銀行今天透過新聞稿表示，隨Fed縮減購債，加上各國陸續縮減財政刺激方案，全球資金派對已進入尾聲，預估今年全球經濟成長率將放緩、降至3.8%，比2021年的5.6%來得低，惟整體發展仍可維持穩健。

花旗（台灣）銀行財富策劃諮詢部資深副總裁曾慶瑞指出，預測今年Fed可能升息3碼，但即使如此利息水準仍不高，應不至於有太多負面影響，關鍵是預估7月將縮減資產債表，等於是將部分資金從市場抽離，對市場影響將更大。

至於通膨現象，2022年通膨壓力仍在，預測全年會升溫但不至於失控，對全年通膨率估值為3.3%。雖為抑制通膨，Fed可能於3月開啟動升息循環，但加上通膨因素，實質負利率環境可能延續，結合企業獲利持續增長，預期股市仍有上漲動能。

在資本市場方面，曾慶瑞表示，企業獲利預估將持續朝向正面發展，可望於今年支撐全球股市，「股優於債」的投資主軸不變，惟Fed升息、通膨疑慮以及供應鏈等議題，將持續干擾市場，預期股市震盪將升高。

投資題材上，曾慶瑞分析，科技股將持續引領風騷，疫情加速全球科技產業發展，激發市場對於通訊基礎設施、個人電腦及消費類設備的需求，半導體產業迎來新契機，隨數位轉型不斷深化，5G的應用更有助於半導體產業蓬勃發展。

其次，綠能主題長線可期，在政策面及需求面的帶動下，預期以綠能為首的主題包括新能源、電動車等題材在2022年仍具投資潛力

最終，曾慶瑞提醒，儘管整體經濟復甦態勢不變，全球通膨是否持續升溫，以及中國經濟成長趨緩、美中貿易關係、供應鏈中斷、歐洲能源危機等，都是牽動金融市場走勢的關鍵風險，更需仰賴多元配置的投資組合來降低市場波動。

舉例來說，「股6債4」的投資組合，在過去10年平均報酬率達7.3%，雖然比不上股市投報率，卻能達到分散風險，兼顧長期報酬和波動管理，穩中求勝。（編輯：趙蔚蘭）1110120