力成首季業績估年增2位數百分點 可望續與美光合作

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）半導體封測廠力成第1季業績可較去年同期成長兩位數百分點，與美光（Micron）合作可望延續一段時間，力成持續成為SK海力士（SK Hynix）旗下Solidigm的合作夥伴。

力成董事長蔡篤恭表示，今年營運正面看待，成長可期，不過力成的好成績，未獲市場投資人認可，力成股價本益比仍相對偏低。

力成與超豐今天下午舉行線上法人說明會，展望力成今年首季營運，執行長謝永達預估，儘管較去年第4季仍有季節性調節，第1季業績可較去年同期成長兩位數百分點，今年整體營運正面看待。

在動態隨機存取記憶體（DRAM）方面，謝永達表示，標準型產品營運穩健，符合季節性需求；NAND型快閃記憶體（NAND Flash）需求符合季節表現，固態硬碟（SSD）需求可望逐季改善，凸塊晶圓和晶圓級封裝（WLP）持續增加新客戶並擴展產品，今年需求強勁，CMOS影像感測元件（CIS）專案和認證持續進行，並強化邏輯晶片封測產品組合。

力成預估，今年最快第3季到第4季，CIS專案可望開始量產。

觀察中國大陸西安廠與記憶體大廠美光合作進展，謝永達表示，雙方合約將在今年4月到期，不過預期可能會延續合約一段時間，雙方持續洽商中。

對於韓國SK海力士收購英特爾（Intel）NAND快閃記憶體和SSD事業影響，謝永達表示，力成對於SK海力士成立美國獨立子公司Solidigm樂觀其成，也很高興SK海力士相關收購案獲得中國大陸政府批准。

謝永達表示，力成將持續成為Solidigm其中一位合作夥伴，期待與Solidigm維持緊密的合作關係。

蔡篤恭表示，今年營運正面看待，成長可期，不過力成的好成績，未獲市場投資人認可，力成股價本益比相對偏低。

力成去年第4季合併營收224.23億元，較去年第3季微增0.5%，較前年同期成長17.9%，去年第4季合併毛利率23.4%，較去年第3季微減0.4個百分點，較前年同期增加3.1個百分點；去年第4季合併營業利益39.11億元，營益率17.4%，較去年第3季微減1個百分點，較前年同期增加2.8個百分點。

力成去年第4季稅後獲利24.96億元，較去年第3季微增1%，較前年同期大增50.3%，主要是母公司表現佳，去年第4季每股稅後純益（EPS）3.25元，優於去年第3季EPS 3.2元和前年同期2.14元。

力成指出，去年第4季營收創單季新高，也是連續3季創新高；去年第4季毛利率是2012年以來同期新高，去年第4季獲利更創歷史單季新高。

去年力成合併營收837.94億元，較前年761.81億元成長10%，合併毛利率23%，較前年19.7%增加3.3個百分點，主要受惠邏輯晶片封測，去年合併營業利益145.23億元，營益率17.3%，較前年14.1%增加3.2個百分點。

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力成去年全年稅後獲利88.98億元，較前年66.62億元增加33.6%，每股稅後純益11.54元，優於前年EPS 8.6元。

力成指出，去年營收再創歷史新高，去年毛利率是2012年來高點，獲利創歷史新高。去年封裝營收占比約69%，系統級封裝（SiP）和模組占比約9%，測試占比約22%；去年邏輯晶片封測占整體營收比重約35%，系統級封裝（SiP）和模組占比約9%，NAND型快閃記憶體占比約36%，DRAM占比約20%。（編輯：張均懋）1110125