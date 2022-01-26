群創營運審慎樂觀 看韓廠退出LCD面板價格趨穩

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群創和台北捷運26日上午在捷運南港展覽館月台舉行台灣第一數位廣告彩繪列車發布記者會，群創董事長洪進揚（左4）、總經理楊柱祥（右）親自出席。中央社記者鍾榮峰攝 111年1月26日

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（中央社記者鍾榮峰台北26日電）面板大廠群創光電董事長洪進揚今天表示，今年群創營運審慎樂觀，有好的發展；他預期，美國聯準會（Fed）升息不至於造成大量資金退潮，通膨會受到控制，群創已有準備。

群創總經理楊柱祥表示，目前面板市場需求仍在，隨著韓國廠商提前退出LCD事業，市場將成寡占，剛性需求支撐、供應廠商減少，市場價格可望趨於穩定。

群創和台北捷運今天上午在捷運南港展覽館月台舉行台灣第一數位廣告彩繪列車發布記者會，洪進揚、楊柱祥出席，會後接受媒體採訪。

洪進揚表示，這是群創轉型智慧移動應用的重要一步，相關新商業模式規劃前進東南亞新南向市場；楊柱祥補充，這是群創布局智慧城市的一環，未來將在亞洲推廣、行銷世界，未來成為元宇宙重要元素。

展望第1季和全年營運，楊柱祥說，縱使有難關，群創今年可以「關關難過關關過」；目前市場需求仍在，隨著韓國面板廠商提前退出LCD事業，市場將成寡占，剛性需求支撐、供應廠商減少，LCD面板價格可望趨於穩定，脫離景氣循環狀況。

洪進揚表示，今年群創營運審慎樂觀，可能沒有像去年的突發需求，在去年基礎上，今年仍有好的發展，群創持續朝高階、高附加價值產品布局。

記者詢問群創在車用面板布局，楊柱祥表示，群創與國際車廠和電動車廠商合作，布局大型、曲面、立體、整合、觸控的顯示軟硬體方案。洪進揚指出，目前群創車用業績持續按計畫進行，估2023年達到1成目標，未來比重會持續提升，長遠規劃到2025年，目標比重提升至2成。

媒體問及美國Fed升息影響，洪進揚指出，不至於造成大量資金退潮，整體資本市場仍相對健康；對於通膨，洪進揚說，供應鏈須因應通膨影響，若供應鏈恢復、COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情回穩，通膨會受到控制，群創已經有所準備。

群創今天宣布攜手晶達、振曜、元太、瑞訊智能、快易通國際媒體、聯光通等，實現前瞻顯示技術軟硬整合方案，應用在台北捷運板南線車廂高階液晶顯示螢幕與電子紙，取代傳統LED與紙本海報廣告。

其中群創與系統商晶達光電合作、共同開發48吋解析度FHD、高亮度1000尼特、低功耗、廣視角液晶顯示螢幕。群創今天也同步發表36吋曲率R800mm/三拼接4K廣告螢幕，通過鐵路列車車載電子設備EN50155規範及高強度振動測試，確保曲面顯示螢幕在高速列車安全性與穩定性。

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另外，群創TFT背板及模組製造、元太彩色電子紙、振曜科技整機製造，三方合作推出28吋橫式電子紙、25.3吋直式電子紙與4.01吋手拉環電子紙，搭配群創與瑞訊智能合作開發「群創智慧廣告雲平台」。

相關平台整合液晶顯示螢幕與電子紙作業系統，透過雲端與車廂內不同顯示螢幕溝通，實現零接觸客戶管理系統；上架更新文字及圖片內容，可取代一次性的印刷式紙製海報，同時免去抽換海報的時間。（編輯：楊蘭軒）1110126