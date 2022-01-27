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證交所肥貓名單 宏達電董監事酬金423萬居首

2022/1/27 11:41（1/27 11:55 更新）
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證交所27日公告肥貓董事名單，宏達電109年稅後虧損新台幣59.49億，每位董監事平均酬金卻高達423萬元排行最高。（中央社檔案照片）
證交所27日公告肥貓董事名單，宏達電109年稅後虧損新台幣59.49億，每位董監事平均酬金卻高達423萬元排行最高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者蔡芃敏台北27日電）證交所今天公告肥貓董事名單，宏達電民國109年稅後虧損新台幣59.49億元，每位董監事平均酬金卻高達423萬元，是93家虧損公司董監事酬金最高者；第2、3名為台開與大同。

台灣證券交易所今天公布109年第二階段「109年度稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」相關資訊，也就是所謂的肥貓董事名單。

根據證交所公告資訊，共有93家上市公司109年不賺錢，卻領董事酬金。其中，宏達電董監事均酬排行最高，平均每位董監事酬金高達423萬元，但公司109年稅後虧損59.49億元。

台開排行第2，平均董監事酬金領332萬元，但稅後虧損達18.29億元；大同董監事均酬達219萬元，排名第3，大同當年虧損10.76億元。

第4至10名分別為達運、州巧、無敵、中和、同開、東華、蔚華科，每位董監事酬金在88萬至150萬元左右。

第11至20名依序為一詮、元晶、立德、欣巴巴、如興、華上、兆赫、華紙、農林與阿瘦，董監事均酬在56萬至85萬元左右。

證交所公告的資訊包含公司代號、公司名稱、109年稅後虧損金額、董監事酬金總額及平均每位董監事酬金。證交所表示，希望藉由「市場機制」，促使公司訂定合理董事及監察人酬金。（編輯：張良知）1110127

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