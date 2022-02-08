OTT春節收視流量成長 韓片天坑、台劇茶金吸睛

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（中央社記者江明晏台北8日電）農曆春節收視成果出爐，台灣大哥大旗下myVideo觀察，除夕當日進站流量年成長近2成，春節電影館觀看時數成長8成，韓國動作片「天坑」、台劇「茶金」分別奪電影和戲劇榜首。

春節9天連假落幕，台灣大哥大旗下影音平台myVideo觀察，新年賀歲節目帶動myVideo在除夕當日進站流量較去年同期成長近2成，再破平台紀錄。

而連假期間myVideo推出「駭客任務：復活」搶先版、「青春弒戀」、「殺手保鑣2」等強檔，以及熱門台劇「茶金」、「俗女養成記2」、人氣綜藝「全明星運動會」帶動myVideo春節收視成長，其中更以電影館表現最佳，觀看時數較平日成長近8成。

年節全家團聚，共同以大螢幕觀賞影音內容已成為趨勢，帶動台灣大寬頻與凱擘用戶在春節期間使用數位機上盒觀看myVideo電影館的數量，較前一周成長45%。

電影館熱門前3名皆由動作冒險類電影拿下，李光洙、車勝元主演的韓國災難喜劇「天坑」在強片環伺下奪得收視第一名，韓國動作喜劇片「金派特務」、硬漢男神傑瑞德巴特勒主演的「高玩殺手」則分別拿下第2、第3名。

myVideo戲劇館收視也表現亮眼，不少民眾趁著連假一次追上戲劇進度，帶動戲劇館觀看時數較平日成長23%，其中以討論口碑熱度高的台灣影集「茶金」拿下春節戲劇榜收視冠軍，第2名與第3名則分別為台劇「俗女養成記2」，及跟播中的韓劇「花開時想月」。（編輯：郭無患）1110208