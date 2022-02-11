OPPO新機搭聯發科5G晶片 在台銷售拚增兩位數

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品牌廠OPPO 11日發表Reno7系列新手機，升級「人像模式」，以人工智慧演算法優化景深和光斑效果。（OPPO提供）中央社記者吳家豪傳真 111年2月11日

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（中央社記者吳家豪台北11日電）手機品牌廠OPPO今天在台灣發表Reno7及Reno7 Pro，搭載聯發科5G晶片。OPPO台灣市場總經理施晃嘉看好精兵策略效益，預估今年在台銷售將維持兩位數百分比的成長。

OPPO Reno7及Reno7 Pro分別搭載6.4吋及6.5吋AMOLED螢幕，皆配備最高90Hz螢幕更新率；兩款手機分別採用聯發科5G晶片Dimensity 900及Dimensity 1200-MAX，支援5G與Wi-Fi 6連線；並升級「人像模式」，以人工智慧演算法優化景深和光斑效果。

施晃嘉出席新機發表會後線上媒體團訪表示，2021年疫情為智慧型手機市場帶來挑戰，但OPPO依然穩健成長，不打機海戰術，去年推出的5款手機都進入熱銷排行榜，透過精兵策略，朝市占率第2名邁進。

儘管各家廠商對手機市場前景看法略有出入，施晃嘉仍看好OPPO今年在台灣每個月都維持成長動能，繼去年整體銷售成長兩位數百分比後，今年也有機會維持兩位數百分比成長。（編輯：潘羿菁）1110211