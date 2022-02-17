龔明鑫：加入CPTPP 台灣已做足準備

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（中央社記者潘姿羽台北17日電）紐西蘭商工辦事處新任代表馬嘉博（Mark Pearson）16日拜會國發會主委龔明鑫，雙方就深化台紐經貿產業合作展開對談，龔明鑫表示，台灣已為加入CPTPP做足準備。

CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）目前有11個成員國，包括日本、加拿大、澳洲、越南、紐西蘭、新加坡、墨西哥、秘魯、汶萊、智利與馬來西亞。今年由新加坡擔任輪值主席國。

去年9月中國、台灣相繼遞件申請加入CPTPP，入會案今年是否有進展，備受關注。

國發會今天於臉書發布貼文表示，馬嘉博16日來訪拜會龔明鑫，雙方就CPTPP、數位經濟交流合作、地熱發電、雙語政策等議題廣泛交換意見。

龔明鑫表示，紐西蘭是台灣重要經貿夥伴，自從雙方簽訂台紐經濟合作協定（ANZTEC）以來，雙方貿易量顯著提升；台灣已經為加入CPTPP做足準備，感謝紐西蘭的支持；他也指出，因應全球供應鏈重組，相信台灣的加入對CPTPP成員將有所助益。

龔明鑫接著提到，台紐雙方在APEC一向是理念相近的合作夥伴，考量台灣已與美國、歐盟建立數位經濟對話管道，期待台紐也能就數位經濟領域強化合作關係。

此外，淨零轉型是台灣能源政策的重要目標，龔明鑫表示，紐西蘭擁有健全地熱發電產業鏈的經驗，值得台灣學習。

馬嘉博提及紐西蘭優秀的英語教師可以協助台灣推動雙語政策，他也對台灣能在疫情期間維持高度且正向經濟成長印象深刻，相信未來雙方能從更多面向增進交流。（編輯：張均懋）1110217