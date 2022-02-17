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清油污商機大 納諾將為台積電新廠土地排污

2022/2/17 22:20（2/17 23:01 更新）
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納諾科技董事長呂鴻圖17日在產品發表會表示，將投入台積電高雄新廠土壤清油污作業，預計2月底、3月初設備即可進駐。中央社記者潘智義攝 111年2月17日
納諾科技董事長呂鴻圖17日在產品發表會表示，將投入台積電高雄新廠土壤清油污作業，預計2月底、3月初設備即可進駐。中央社記者潘智義攝 111年2月17日
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（中央社記者潘智義台北17日電）興櫃化工股納諾科技董事長呂鴻圖今天在產品發表會表示，已接獲中國中石化清除土壤油污訂單，未來清污商機可期；而在台灣方面，將與中興工程合作，投入台積電高雄新廠土壤清油污作業，預計2月底、3月初設備進駐。

呂鴻圖指出，目前已接獲中國中石化清除土壤油污訂單，也看好中石化未來10年高達人民幣2000億元的市場；另外包括其他石油相關業者也有清污需求，這些廠商都有潛在的商機。

針對鴻海曾投資納諾科技的話題，呂鴻圖說，已在2021年10月買回鴻海集團投資的9%股權，並規劃私募新台幣10億元，尋求環保、建築、科技等產業資金挹注。

納諾科技今天發表全球第一台無需洗衣劑的洗衣機，即是將納米離子水製造機容入洗衣機，目前已與中國海獅簽約銷售工業用洗衣機，接下來也將投入一般家用洗衣機市場。

他說明納米離子水技術，可除油、滅菌，適合醫院消毒，也可用在一般家庭的衣物洗滌，同時滅菌；尤其使用納米水洗衣無需清潔劑，更兼顧環保。

他解釋，納米離子水與納米氫氣微氣泡，將水分子經專利的電解技術奈米化處理成4至6個水分子的水團，再透過高壓製程將水分子的氫鍵斬斷，留下帶負電的高濃度「氫氧根離子」，也就是納米離子水，其特性有包覆髒污、油垢等。（編輯：張良知）1110217

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