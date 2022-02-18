台股開低走高解封股強勢 法人：指數下檔支撐強

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北18日電）台股今天早盤急殺170點，在航空、航運及觀光等解封股撐盤下，終場下跌36.22點，收在18232.35點。法人表示，短線大盤雖面臨漲多回檔壓力，但多方仍掌控盤面，指數下檔支撐強。

國泰證期分析，美元近期弱勢整理，使亞幣近期反彈、新台幣回升，整體資金面仍對台股有利；外資在現貨市場買超，期貨未平倉空單也減碼，本土投信加碼，法人也同步加碼店頭市場，整體法人操作偏正向。

國泰證期指出，台股盤勢下檔支撐強，從融資餘額來看，整體融資增加不多，融券持續增加，籌碼面偏向正向，短線大盤雖然面臨漲多回檔壓力，但預期多方仍掌控盤面，指數下檔支撐強。

顧德投顧分析師江慶財表示，在俄烏危機完全解除前，仍會有類似雜音出現，導致股市大幅震盪，在不確定因素存在的情況下，投資人持續觀望。

江慶財認為，解封概念股包括航空、觀光都是盤面多頭重心，長榮航、華航近期漲多，不少投資人看好後市，但即使航空客運量全滿也不會帶來很大獲利，純粹屬於題材；長榮航、華航之所以獲利凸出，主要因為貨運量較大。

觀光股方面，江慶財認為基期相對較低，有補漲空間，且中央流行疫情指揮中心已表示如果台灣不適度解封，可能對台灣經濟命脈造成傷害，因此解封勢在必行。（編輯：張均懋）1110218