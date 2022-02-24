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烏俄開戰台股重摔461點 金管會喊話仍有量支撐

2022/2/24 18:23
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（中央社記者謝方娪台北24日電）烏克蘭、俄羅斯開戰，嚇壞投資人，台股今天重摔461點。金管會強調，台股下跌但仍有量支撐，即不少投資人仍進場承接，且從上市櫃公司營運表現，可見國內基本面仍然穩健。

俄羅斯總統蒲亭宣布對烏克蘭採取特殊軍事行動，國際股市嚇趴，台股加權股價指數終場下跌461.88點、跌幅2.55%，收在17594.55點，成交值新台幣4336.86億元，類股指數一片慘綠。

金管會證期局副局長郭佳君指出，台股受到俄烏情勢影響，今天跌幅達2.55%，不過成交量仍有近4337億元，相比今年1月台股日均量2923億元，今天成交量表現相當不錯，顯示即使股市下跌，不少投資人仍進場承接。

郭佳君說，截至今天下午1時30分為止，台股跌幅2.55%，和亞洲主要股市相比，和韓國當時下跌2.54%相當，比新加坡下跌3.09%、香港下跌3.06%跌幅都來得小；她並重申，國內上市櫃公司營運狀況良好，國內基本面仍然穩健。

金管會主秘陳開元表示，針對俄烏等國際情勢發展，金管會持續緊盯相關變化，掌握金融業可能面對的風險，若有發生狀況，金管會將積極因應，蔡總統已指示穩定股匯市，金管會將配合指示，針對國家金融市場，做好穩定發展規劃並控制風險。（編輯：蘇志宗）1110224

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