俄烏開戰 金融三業曝險2179億元

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（中央社記者謝方娪台北24日電）俄羅斯正式向烏克蘭開戰，恐波及全球資本市場，金管會統計，截至今年1月底為止，台灣金融三業對烏克蘭與俄羅斯曝險合計達新台幣2179.05億元，月減逾百億元。

俄羅斯正式向烏克蘭宣戰，今天全球股市嚇趴，各界也繃緊神經關注金融市場變化。金管會銀行局統計，截至今年1月底為止，本國銀行對俄羅斯授信6400萬元、投資50.38億元，對烏克蘭則僅授信300萬元。

此外，截至今年1月底為止，證券期貨業並未投資烏克蘭與俄羅斯，也未持有任何曝險部位，算是金融三業中相對安全；不過，金管會證期局資料顯示，投資人仍有透過境內、外基金持有烏、俄相關曝險部位。

今年1月底為止，投資人透過國內投信基金持有俄羅斯曝險金額198億元，占基金淨值規模0.4%；由於境外基金統計有時間差，截至去年12月底最新資料，投資人透過境外基金持有俄羅斯曝險金額354億元，占相關基金規模0.91%。

投資人透過國內投信基金持有烏克蘭曝險金額44億元，占基金規模0.09%；透過境外基金持有烏克蘭曝險金額150億元，占相關基金規模比重0.38%。

金管會證期局副局長郭佳君表示，投資人透過境內、外基金持有烏克蘭與俄羅斯曝險比重相對不大。

觀察國內基金，以俄羅斯為主要投資國家的基金僅1檔，投資俄羅斯比重超過7成，不過郭佳君指出，這檔基金不是直接投資俄羅斯交易所的股票，是直接投資俄羅斯股票在美國和英國掛牌的ADR和GDR，因此雖然莫斯科交易所暫停交易，但並未影響這檔基金，投資人仍可進行申購贖回。

保險局資料顯示，今年1月底為止，壽險業投資俄羅斯曝險金額為1382億元，對烏克蘭沒有投資；產險業對俄羅斯和烏克蘭則都沒有投資。

金管會統計，截至今年1月底，金融三業對烏俄曝險部位約達2179.05億元，相比去年底2291.71億元，月減逾百億元，其中以壽險業持有曝險部位減少最明顯，除了可能是壽險業因應風險減碼，也可能是市值波動所致。（編輯：林淑媛）1110224