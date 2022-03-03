資本額百億以上排碳大戶 2023年起年報全都露

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（中央社記者謝方娪台北3日電）永續浪潮來襲，為協助企業及早因應訂定減碳目標，金管會正式啟動「上市櫃公司永續發展路徑圖」，2023年起118家資本額百億以上上市櫃及45家鋼鐵水泥業必須在年報揭露個體公司碳盤查結果。

金管會今天公布「上市櫃公司永續發展路徑圖」，即推動上市櫃公司進行碳盤查的預定時間表，金管會預計在2023年至2027年按實收資本額分階段推動上市櫃公司進行碳盤查，2024年至2029年全體上市櫃公司必須完成碳盤查查證。

金管會第一階段要求118家資本額百億以上上市櫃及45家鋼鐵水泥業進行碳盤查，2023年起必須在年報揭露母公司碳盤查結果；第二階段進一步要求101家資本額新台幣50億元至100億元上市櫃進行碳盤查，2025年起必須在年報揭露母公司碳盤查結果；第三階段要求1482家資本額50億元以下上市櫃進行碳盤查，2026年起必須在年報揭露母公司碳盤查結果。

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日前公聽會上，外界關切碳盤查和碳盤查查證適用標準，金管會證期局副局長蔡麗玲表示，國內部分將依環保署標準，國外部分依當地國規範，若當地國沒有規範，就採國際標準；另外，針對外界擔心現行只有7家查證機構，查證量能不足，環保署已在研議放寬查證機構資格。

金管會證期局預計今年第2季發布母公司碳盤查及查證作業指引，證交所和櫃買中心第2季則會盤點第一階段上市櫃子公司家數、分布及碳盤查現況，上市櫃公司董事會則要在第2季完成母公司碳盤查及查證時程規劃，並按季控管。今年第4季金管會證期局將進一步發布子公司碳盤查及查證作業指引。（編輯：楊凱翔）1110303