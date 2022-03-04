2月外匯存底續創新高 央行：匯市供需平衡

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（中央社記者謝方娪台北4日電）央行統計，截至今年2月底外匯存底達5499.94億美元，水位續創新高，為連續7個月刷新紀錄；另近日新台幣走貶，央行表示，和國際貨幣相比新台幣走勢相對穩定，外匯供需仍呈平衡，未出現市場失序。

央行今天公布，截至今年2月底為止，外匯存底達5499.94億美元，水位續創新高；2月單月外匯存底增加11.2億美元，主因外匯存底投資運用收益和主要貨幣對美元匯率變動所致。

觀察主要貨幣走勢，2月美元指數下跌0.25%，歐元、英鎊、澳幣、日圓、人民幣、新加坡幣、瑞士法郎等主要貨幣多走升。

根據央行提供主要國家最新外匯存底金額，中國以3兆2216億美元穩居第1，其次為日本1兆2599億美元，瑞士1兆174億美元居第3，印度5671億美元居第4，台灣5499.94億美元拿下第5。

截至今年2月底為止，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同新台幣存款餘額共折計7103億美元，受到股票市值波動較劇烈影響，月減254億美元，約當外匯存底129%。

2月外資單月匯入本金8.77億美元，另由於外資2月賣超台股，盈餘匯出金額高達27.8億美元，2月外資匯入本金扣除盈餘匯出，呈淨匯出19.03億美元。

另匯市表現上，自2月23日收盤至今，新台幣貶值達0.8%，央行外匯局長蔡烱民指出，若和韓元、新加坡幣、歐元等國際貨幣貶值幅度相較，新台幣走勢仍相對穩定。

受到烏俄開戰影響，2月24日新台幣匯率波動較大，央行進場小幅調節，不過蔡烱民說，後續交易日波動幅度收斂，整體市場並沒有出現失序情形。

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蔡烱民指出，雖然外資近日賣超台股逾新台幣千億元，但去年整體經常帳順差達1100餘億美元、1月出口順差49.2億美元，顯示廠商出口持續暢旺，並有股利匯入和正常結匯需求，即使市場波動加劇，整體外匯供需仍呈平衡。

另近日新台幣持續走貶，是否會加劇輸入性通膨壓力，蔡烱民說，和前年相比，新台幣仍呈現升值，且反映通膨主要因素為國際油價，匯率影響相對較小。（編輯：潘羿菁）1110304