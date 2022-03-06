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俄羅斯入侵烏克蘭10/300

俄烏戰爭 富邦集團捐助3000萬元為人道救援盡力

2022/3/6 21:29
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（中央社記者潘姿羽台北6日電）俄烏戰爭爆發，烏克蘭各地傷亡慘重，且逃離烏克蘭的難民已逾百萬人。富邦集團今天宣布捐款新台幣3000萬元人道救援烏克蘭，盼拋磚引玉，並為世界和平盡一份力。

富邦集團表示，富邦金控捐款中華民國紅十字會烏克蘭專案及台灣世界展望會的烏克蘭專戶各1000萬元、富邦集團董事長蔡明忠與富邦金控董事長蔡明興個人也各捐贈500萬元給台灣世界展望會烏克蘭專戶，富邦集團共計捐款3000萬元。

蔡明興表示，隨著戰火持續蔓延，戰地救援與難民安置需求急迫，基於「人飢己飢，人溺己溺」的精神，富邦金控捐贈紅十字會烏克蘭專案以及世界展望會烏克蘭專戶各1000萬元。

蔡明興和蔡明忠並以個人名義，各再捐贈世界展望會烏克蘭專戶500萬元，希望及時對烏克蘭難民伸出援手，並期盼戰爭早日終止恢復和平。

富邦金控旗下所屬台北富邦勇士籃球隊陣中選手塞瑟夫（Ihor Zaytsev）也來自烏克蘭，塞瑟夫已於台灣經歷4個球季，2021年幫助台北富邦勇士隊奪得P. LEAGUE+職籃聯盟冠軍，並獲頒年度洋將及年度第一隊等殊榮，深受球迷歡迎；近期俄烏戰爭爆發，日前塞瑟夫受訪時透露對家鄉的擔憂，球團與球迷則對塞瑟夫表達關心與支持。（編輯：蘇志宗）1110306

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