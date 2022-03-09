英美禁俄石油美股續跌 法人：台股短線震盪加劇

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（中央社記者鍾榮峰台北9日電）俄烏戰事延燒，加上英美宣布禁止俄羅斯石油進口，美股多數續挫，台股8日帶量大跌353點，失守萬七大關，收在16825點。法人表示，大盤整理時間拉長，短線震盪加劇，除年線外，其他均線空頭排列，中期走勢保守。

俄羅斯入侵烏克蘭戰況延燒，加上英美宣布禁止俄羅斯石油進口，美股持續下挫，道瓊工業指數下跌184.74點或0.56%，以32632.64點作收，標準普爾指數滑落30.39點或0.72%，收在4170.70點，科技股那斯達克指數下滑35.41點或0.28%，收12795.55點，費城半導體指數則上漲57.94點或1.87%，收3156.873點。

台股加權股價指數8日大跌353.44點，收在16825.25點，失守萬七大關，成交值放大來到新台幣4434.65億元。三大法人自營商賣超121.63億元，投信買超46.67億元，外資及陸資賣超461.19億元，合計賣超536.15億元。

在台指期淨部位，三大法人淨空單減少939口至8482口，其中外資多單加碼且空單減碼，淨空單減少3613口至15856口。

台股連續2個交易日重挫，7日大跌557.83點，加上8日重挫353.44點，指數累計暴跌911.27點，連續3個交易日台股累計重挫1109點；若從1月5日盤中歷史新高18619.61點來看，到3月8日收盤跌點達1794.36點，跌幅約9.63%。

到8日為止，外資法人已經連續5個交易日賣超台股累計達1982億元，相較下本土投信法人持續站在買方，累計連續25個交易日買超台股近725億元。

外資法人8日持續賣超台積電達4.55萬張，外資已連續12個交易日賣超台積電達35.53萬張，農曆春節開盤後到3月8日，外資累計賣超台積電近36.2萬張。

法人指出，國際油價及大宗原物料商品價格飆漲，通膨壓力衝擊經濟成長趨緩，歐美股市重挫，台股投資人信心動搖，拋售賣壓沉重，大盤整理時間將拉長，國際局勢變數多，加上通膨疑慮加深，美聯準會（Fed）升息態勢恐加速，台股短線震盪加劇，除年線約17321點外，其他均線均呈現空頭排列，中期走勢保守。

蘋果（Apple）今天舉行線上春季發表會，新平價iPhone SE和新款iPad Air亮相，蘋果也發布墨綠新配色的iPhone 13，法人預期，A15 Bionic和M1晶片晶圓代工台積電、組裝代工鴻海可望因此受惠。

俄烏危機衝擊全球商品市場，國際鎳價8日一度飆破每噸10萬美元，創新天價，漲幅高達111%。法人認為，鎳價短期漲幅過大，恐引起市場需求萎縮觀望。（編輯：趙蔚蘭）1110309