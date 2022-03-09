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台積電早盤漲7元至570元 市值增加1815億元

2022/3/9 09:19
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（中央社記者張建中新竹9日電）晶圓代工廠台積電美國存託憑證（ADR）回升至100美元，今天股價同步止跌反彈，早盤達新台幣570元，上漲7元，市值增加1815億元。

美國宣布禁止俄羅斯石油、天然氣與能源進口，美股普遍走跌，道瓊工業指數下跌184.74點，跌幅0.56%；那斯達克指數下跌35.41點，跌幅0.28%；費城半導體指數上揚57.94點，漲幅1.87%。

台積電ADR止跌回升，站回100美元大關，上漲0.71美元，漲幅約0.72%。台積電今天股價同步展開反彈，早盤達新台幣570元，上漲7元，市值增加1815億元，攀高至14.78兆元，貢獻大盤指數約58點。

據統計，外資連續12個交易日共賣超台積電35萬5362張。隨著外資不斷賣超，台積電近3個交易日股價自602元滑落至8日的563元，大跌39元，跌幅約6.47%，市值縮水1.01兆元。

國內法人表示，外資持股鬆動是近期影響台積電股價走跌的一大關鍵，外資未來動向將持續牽動台積電後續股價表現，是觀察重點。（編輯：張均懋）1110309

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