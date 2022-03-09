阮清華：台股若不理性下跌 國安基金不排除開臨時會

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（中央社記者張璦台北9日電）俄羅斯因進犯烏克蘭遭經濟制裁，全球金融市場陷入動盪，台股連日下挫，今天早盤指數開高走高；國安基金執行秘書阮清華信心喊話，台股基本面好，若出現不理性下跌，不排除召開臨時會議。

金融監督管理委員會主委黃天牧、財政部次長暨國安基金執行秘書阮清華今天赴立法院財委會，針對「俄烏戰爭與近期國際局勢對我國金融市場與金融服務業之衝擊與政策因應」進行專題報告，並備質詢。

俄烏戰雲持續籠罩台股，國安基金動向備受關注；阮清華表示，台股目前受俄烏情勢及油價、大宗物資價格攀升與升息議題影響，全球股市連鎖下挫，他強調，台股基本面穩健，行政院主計總處公布今年經濟成長率由4.15%上修至4.42%，台灣出口暢旺且疫情控制穩當，呼籲投資人理性。

台股7、8日下挫逾900點，阮清華指出，承接力道非常強勁，上市櫃成交量高，顯見投資人對國內股市仍具有信心，國安基金將密切關注國際情勢走向，做好充分準備，若台股出現不理性下跌、信心崩潰，將依照規定，不排除召開臨時會議，研議相關因應對策，盼股市儘速穩定下來。

阮清華指出，今天目前已開盤的歐股、美股及亞股都稍微回穩，台股基本面非常好為其支撐因素，股市難免因國際短期現象而震盪，但仍須關注趨勢，而非1、2天的漲跌。

針對官股券商3月以來買超數量，阮清華說並未統計，不過關注到外資賣超較多，他說，國內股市從2020年一路往上漲，正是因為有基本面支撐，外資撤出有自身考量與原因，但他強調，今年1、2月資金並未外流。（編輯：張均懋）1110309