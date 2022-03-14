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友通：遷廠、缺料影響落底 看好今年逐季成長

2022/3/14 14:50
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（中央社記者吳家豪台北14日電）工業電腦廠友通資訊今天召開法人說明會指出，今年在剛性需求支撐下，接單狀況良好，遷廠與零組件缺料對毛利影響已在去年第4季落底，看好今年營收與獲利將逐季成長。

友通2021年度合併營收為新台幣132.1億元，年增58.2%；去年受惠收購美國特殊應用電腦通路商Brainstorm帶來的併購效應，加上出售汐止廠房土地獲利挹注業外收入，歸屬母公司稅後淨利達6.16億元，年增52%；每股盈餘5.38元，擬配息3.6元。以友通今天收盤價60.9元計算，現金殖利率約5.91%。

友通副董事長李昌鴻說，在生產自動化、數位轉型帶起的新基礎建設浪潮下，智慧應用成為長期的剛性需求，友通目前接單狀況良好，2021年接單和出貨比值（B/B Ratio）達1.85。

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隨出貨能量放大，李昌鴻預期今年上半年接單和出貨比值將更趨健康水位，將以嵌入式板卡、網通、工業自動化、繪圖等4大應用領域作為長期發展目標。

友通指出，受到上游缺料、漲價的遞延效應，以及遷移廠房產生額外製造成本的影響，去年第4季營業毛利為6.62億元，毛利率15.8%，較前一年度減少。目前友通新廠已經正式啟用，原物料也陸續與客戶調價，缺料問題有望改善，毛利率應該可陸續成長，有機會反映至未來獲利表現。（編輯：趙蔚蘭）1110314

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