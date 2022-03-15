中鋼公布4月及第2季內銷盤價 平均調漲5.83%

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（中央社記者賴言曦台北15日電）中鋼公司今天召開內銷鋼品盤價會議，決議4月及第2季全產品基價平均調幅為5.83%。中鋼認為，第2季原料成本劇增、鋼價上揚趨勢下，調整後售價與國際鋼廠對台進口報價相比，仍具競爭力。

中鋼說明，世界鋼鐵協會預估全球鋼鐵需求今年將成長2.2%，增加4100萬噸至18.96億噸，鋼市需求前景不容看淡，只是俄烏戰事爆發加深國際間政經衝突，加劇全球通膨壓力，美國聯準會（Fed）將於3月啟動升息並規劃縮表，匯率波動風險加大，形成全球經濟疫後復甦及成長的不確定性因素。

中鋼表示，4月月盤產品方面，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、熱軋鋼捲、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、熱浸鍍鋅鋼捲每噸調漲2100元；熱浸鍍鋅鋼捲、電磁鋼捲每噸調漲1500元；抗指紋電鍍鋅鋼捲漲1500元，電鍍鋅鋼捲建材每噸漲1000元。

第2季季盤產品方面，鋼板、棒線每噸調漲2200元，熱軋鋼板、熱軋鋼捲、冷軋鋼捲、汽車料每噸調漲2400元，冷軋鋼捲每噸調漲2000元。

中鋼指出，俄羅斯、烏克蘭都是鋼鐵生產大國，每年合計出口鋼材超過4000萬噸，主要出口地以歐洲、亞洲為主，但烏克蘭鋼鐵重鎮深陷戰火，鋼廠生產停擺，造成全球鋼鐵供應缺口擴大。

中鋼認為，俄羅斯及烏克蘭鋼材出口大幅緊縮，供應缺口估將造成全球供需嚴重失衡，況且亞洲鋼廠已紛紛轉向更高價的歐美市場，限縮對亞洲市場的供料。由於歐洲市況急速上升，以及成本快速變化的影響之下，亞洲鋼廠開始封盤停止報價，觀望後續態勢，預期這波國際鋼價漲勢將不亞於去年。（編輯：楊凱翔）1110315