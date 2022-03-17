8縣市調高囤房稅有共識 財長估年增數十億稅收

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（中央社記者張璦台北17日電）六都與新竹縣市陸續調高囤房稅率最高至3.6%，財政部長蘇建榮表示，這波稅率調整將會反映在明年房屋稅，估計1年約有數十億元賦稅收入。他也強調，不只是調整稅率，稅基合理化也是財政部持續輔導方向。

蘇建榮今天赴立法院財委會進行「公益彩券暨統一發票給獎辦法執行情形」進行專題報告，並備質詢。

財政部正針對全國擁有10戶以上非自住房屋的多屋族進行專案查核，各區國稅局稽查囤房大戶短漏報租賃收入情況；國民黨立委曾銘宗質詢時關切相關議題，蘇建榮表示，這波3月底查核完畢，後續會擴大查核範圍至囤房5戶以上者。

房屋稅課徵一大重點在於稅基，蘇建榮指出，各縣市每3年會評定稅基，財政部也在積極輔導稅基合理化，指標性的彰化縣、金門縣房屋稅基有30幾年未調整，不過已於去年、今年配合修正調整。

近期六都及新竹縣市有共識調高囤房稅率，針對非自住房屋稅率最高調整至3.6%，部分縣市有望自今年7月1日起實施。

曾銘宗詢問，預期一年可增加多少稅收，蘇建榮回應，稅收需端看各縣市執行與規定情況，不至於有幾百億元，但可能有幾十億元。

曾銘宗表示，台灣房屋持有稅長期偏低，政府不但要推動囤房稅，相關稅基也要調整；針對囤房稅修法推動情況，蘇建榮回應，會看各縣市執行各自差別稅率狀況檢討。

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蘇建榮指出，這一波房屋稅調整，會反映在明年5月的徵收情形上，到時候再滾動式檢討；曾銘宗詢問，若期間房價再飆升，是否等到明年5月才有所作為，蘇建榮表示，期間都會仔細評估、與行政院房市健全小組研擬各種可能的相關政策。

關於房價上漲，蘇建榮表示，若是投機因素造成房價上漲，租稅政策介入或許有效果，但若是反映成本而呈現上漲，租稅政策也未必見效，因此要從成本、需求方面去判斷。（編輯：楊凱翔）1110317