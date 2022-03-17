俄烏戰爭爆發新台幣走貶 楊金龍：可能為短暫現象

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央行總裁楊金龍17日表示，俄烏戰爭爆發後，外資資金流出不少，新台幣最近確實有一些修正，可能是短暫現象。（中央社檔案照片）

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（中央社記者蘇思云、潘姿羽台北17日電）新台幣近期明顯走弱，16日更一度貶破28.6元，央行總裁楊金龍表示，俄烏戰爭爆發後，外資資金流出不少，新台幣最近確實有一些修正，可能是短暫現象，但外匯原則上仍由市場供需決定。

中央銀行今天舉行第1季理監事會議，強勢新台幣可以抑制需求面引發的通膨，但俄烏戰爭爆發後，近期新台幣一度貶破28.6元，來到1年3個月新低，外界關注新台幣匯率未來走勢。

楊金龍今天在央行記者會上表示，若與新加坡、韓國、歐元區相比，新台幣109年後就開始明顯升值，外界當時都說新台幣是「最強亞幣」，廠商進口原物料時，採用美元或新台幣計價就會有很大差異。

不過俄烏戰爭爆發後，楊金龍表示，外資資金流出不少，新台幣最近確實有一些修正，「可能是短暫現象」。但他強調，央行對外匯市場態度不變，新台幣匯率原則上由外匯市場供需雙方決定，如果有資金大量進出導致匯率過度波動、金融不穩定，央行本於職責會進場提供流動性，維持外匯市場秩序。

外資回頭，新台幣兌美元今天收盤收28.456元，升值1.69角，終結近期連四貶。根據央行統計，今年以來，美元指數升值2.71%，其餘亞洲貨幣除了人民幣外多數都走貶，人民幣升值0.5%、新加坡幣貶值0.21%、韓元貶值2.1%、新台幣貶2.69%、日圓貶值2.99%；但若從109年底算起，新台幣仍升值0.18%。（編輯：林淑媛）1110317