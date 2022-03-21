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股匯不同調 台股漲百點新台幣重貶1.27角收28.487元

2022/3/21 18:03（3/21 18:26 更新）
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台北外匯市場新台幣兌美元21日收盤收28.487元，貶1.27角，成交金額8.9億美元。中央社記者徐肇昌攝 111年3月21日
台北外匯市場新台幣兌美元21日收盤收28.487元，貶1.27角，成交金額8.9億美元。中央社記者徐肇昌攝 111年3月21日
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（中央社記者潘姿羽台北21日電）台股上漲逾百點，仍無法挽回外資的心，隨著熱錢持續出走，新台幣兌美元收盤收在28.487元，重貶1.27角，台北及元太外匯市場總成交金額12.95億美元。

台股今天開高走高，在電子及鋼鐵等類股輪動下，指數盤中一度突破17600點關卡；台股終場收在17560.36點，上漲103.84點，漲幅0.59%，收復月線17512點。

不過台股的上攻氣勢並未同步在匯市上演，外匯交易員表示，美國聯準會已經表態啟動升息循環，俄烏戰爭又遲未落幕，均導致外資對新興市場看法保守，持續將資金撤離。

雖然時序接近月底，出口商實質拋匯需求應慢慢浮現，外匯交易員表示，近期新台幣匯率趨貶，出口商惜售心態濃厚，今天外資匯出的量不算太大，但缺乏美元賣方之下，新台幣缺乏支撐、匯價便一路走弱；今天開盤價為28.360元，最高28.355元、最低28.500元。（編輯：潘羿菁）1110321

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