台股收復月線 法人：升息有助資金面強力支撐

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（中央社記者吳家豪台北21日電）台股今天開高走高，終場收在17560.36點，上漲103.84點，收復月線約17512點。法人表示，美國與台灣宣布升息，將使房地產資金回到股市，對台股資金面有利，提供強力下檔支撐。

啟發投顧分析師白易弘指出，電子股今天帶領大盤往上，美股那斯達克與費半指數都來到季線位置，台股仍在半年線附近，距離季線17915點還有約400點空間，近期可能由電子、金融雙箭頭帶動指數表現。

就電子股而言，白易弘認為台積電等半導體族群、微控制器（MCU）、矽晶圓類股都有機會，因為前波回檔較深，加上台積電內部主管增持股票，也有助提升大盤信心，短線要先站上半年線約17570點，可留意電子族群反彈。

顧德投顧分析師江慶財表示，俄烏危機尚未平息，台股仍在震盪築底，底部量能稍有增加，接下來要看外資對台股動態，先前連續大賣後，17日大幅買超448億元，18日又轉為小幅賣超，目前看來台股仍由外資主導盤勢，可以明顯感受到外資因為地緣政治，態度偏保守，因此台股需要震盪化解賣壓。

江慶財強調，台股基本面相對良好，目前本益比約14倍，相對偏低，而且台股上市櫃公司去年獲利相對突出，今年平均殖利率達4%以上。上週美國與台灣升息，一來可消除股市不確定因素，二來升息對房地產壓力較大，很多房地產資金將回到股市，對台股資金面相對有幫助，為台股提供強力下檔支撐。

江慶財指出，台股近期遭外資賣超，在國際股市相對弱勢，會有補漲空間，短線行情若要穩定，須量縮整理籌碼，外資賣超力道一旦降低，可選擇具有題材的個股布局。（編輯：楊凱翔）1110321