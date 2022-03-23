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鴻海旗下工業富聯攻電動車產品 估2023年量產

2022/3/23 12:06
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（中央社記者鍾榮峰台北23日電）鴻海集團旗下工業富聯執行長鄭弘孟今天表示，工業富聯在電動車包括輕量化車體、智慧座艙、馬達、高壓連接器相關產品，預計2023年進入量產階段。

工業富聯今天上午舉行線上法人說明會，媒體提問布局電動車進展，鄭弘孟表示，工業富聯在電動車領域，鎖定車體輕量化、省電化、智能化，包括電驅電控零配件、車聯網和智慧車載、工業互聯網等三大項目，也透過股權投資方式布局。

工業富聯去年8月底在中國深圳與創新集團旗下創新金屬科技簽約，打造鋁製金屬產業燈塔工廠，切入電動車商機。鄭弘孟指出，合作開發電動車車體輕量化，以及跟國際大廠合作的智慧座艙等方案，目標在2023年進入量產。

鄭弘孟並透露，工業富聯也布局電動車馬達、高壓連接器等產品，目前已有專案進行，預估2023年進入量產。

鄭弘孟表示，電動車也帶動邊緣運算產品和自動駕駛中控模組（ACU）需求，工業富聯持續研發布局，Level 3和Level 4自動駕駛等級產品已量產，Level 5產品規劃未來數季將進入排程。（編輯：張均懋）1110323

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