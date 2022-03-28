疫情攪局 外資賣超台積電1.17萬張終結連3買

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（中央社記者吳家豪台北28日電）受到疫情升溫影響，台股恐慌性賣壓出籠，盤中一度重挫逾300點，終場下跌156.94點，收17520.01點。外資及陸資賣超新台幣125.7億元，其中權值電子股台積電遭賣超逾1.17萬張，終結連續3個交易日買超。

台股今天成交值達新台幣2347.71億元，加計盤後約2354.41億元，連續6個交易日量能不到3000億元。

自營商賣超9.21億元，投信賣超1.34億元，外資及陸資賣超125.7億元；三大法人合計賣超136.25億元。投信法人終結史上最長36買後，連續3個交易日賣超台股。

觀察外資賣超個股前10名，面板廠友達以1.62萬張登上榜首，晶圓代工廠台積電1.17萬張居次，鋼鐵股大成鋼9771張排第3。第4至10名依序為群創、元大金、彩晶、華邦電、元大台灣50、國泰永續高股息、國泰台灣5G+。

投信賣超前5名包括長榮4530張、華邦電3566張、富邦上証正2的2639張、台勝科2000張、貿聯-KY的1198張。

國泰證期分析，台股連續多天成交量不足3000億元，大盤往上空間不大，預期短線將震盪。另外，美元近期轉強，使得亞幣近期呈現下跌，新台幣匯率也出現回貶，整體資金表現相對弱勢，不利台股反彈。（編輯：楊凱翔）1110328