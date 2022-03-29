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追查外資報告？金管會：立場中性無意干預市場

2022/3/29 20:57
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（中央社記者謝方娪台北29日電）外資分析報告和實際操作疑出現兩面手法，引起市場熱議，金管會今天強調，請證交所了解情況並非要干預市場，並呼籲投資人決策考量自身財務、投資目的、風險承擔力，不宜將外資報告作為唯一評估標準。

國民黨立委曾銘宗21日在立法院財委會指出，外資一方面發報告看好台積電，實際卻連18賣，形同坑殺國內散戶，要求金管會1個月內提交調查報告，金管會允諾請證交所進行了解後，證交所已對外資券商發出問卷調查，引起市場熱議。

金管會證期局副局長蔡麗玲今天在例行記者會強調，為保護投資人權益，金管會和周邊單位如證交所等，對資本市場和券商負有監督責任，若主管機關發現異常或可能影響市場或投資人權益的情事，本來就會循例查核或進行了解。

針對外界質疑外資分析報告是否刻意誤導投資人，證交所啟動了解程序，包含外資券商出具相關報告程序有無符合內控規定、客戶進行買賣的原因等。

蔡麗玲說，主管機關立場中性，並非要干預市場或影響外資寫報告，了解的目的只是澄清外界疑慮；主管機關理解外資分析報告代表的是自身研究部門看法，外資客戶買賣決策仍要看客戶本身資產配置判斷。

她指出，依現行規定，若媒體對外資分析報告有不當報導，券商必須至公開資訊觀測站專區澄清，金管會也提醒投資人，投資決策要考量自身財務狀況、投資目的、風險承擔力等，不宜將外資分析報告作為唯一評估標準。（編輯：楊凱翔）1110329

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