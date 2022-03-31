長程輪擱淺美東仍未脫困 長榮宣告共同海損

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（中央社記者賴言曦台北31日電）長榮海運旗下貨櫃船長程輪（Ever Forward）在美國馬里蘭州巴爾的摩（Baltimore）港區外發生擱淺已超過兩週。長榮表示，正與相關單位全力協助這艘船舶脫困，基於船上所有財產的共同利益考量，今天宣告共同海損。

長榮今天發布新聞稿表示，長程輪事件發生後，長榮隨即啟動緊急應變機制，雇用專業救援公司Donjon-Smit進行現場勘驗，擬定浮船方案。

長榮表示，在當地主管機關核可後，相關作業在20日展開，包括清除船身周邊淤泥以提升浮力，調集拖船協助救援，並於當地時間29日、30日二度嘗試脫困，但依然未能奏效。

長榮指出，船舶救援作業是共同海損行為，考量後續脫困作業的複雜性，長榮將持續投入更多人力、機具與費用協助這艘貨櫃船儘速脫離擱淺，並指派共同海損理算人Richards Hogg Lindley處理共同海損相關事宜。

長榮表示，呼籲船上貨物的貨主及使用艙位的聯營業者，依照共同海損理算規則，儘速提供必要的擔保及文件給共同海損理算公司，以便在船舶脫困、貨物到港之後，順利辦理提貨等相關事宜。

長程輪為長榮海運子公司長榮香港公司所屬的1.2萬 TEU貨櫃船，美東時間3月13日晚間離開巴爾的摩港後，在華盛頓附近的切薩皮克灣（Chesapeake Bay）發生擱淺。

長榮表示，船上無人受傷，船隻與貨物也無受損，也沒有造成污染或阻礙航道，事故原因正由主管機關調查中。（編輯：林淑媛）1110331