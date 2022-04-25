3月證券劃撥存款驟減899億 近12年新高

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（中央社記者潘姿羽台北25日電）台股劇烈震盪，殺得散戶措手不及，只能含淚退場。央行今天發布3月金融概況，反映散戶信心指標的證券劃撥存款餘額大幅滑落至新台幣3兆991億元，月減899億元，減少金額創近12年新高紀錄。

受到美國聯準會升息影響，外資持續出走，導致台股3月上沖下洗，不少散戶跟著遭殃。3月證券劃撥存款餘額銳減899億元，是繼2010年5月大減1088億元後，近12年最大的減少金額。

中央銀行經研處副處長蔡惠美表示，3月上旬受到俄烏戰爭爆發影響，市場確實比較擔憂，台股也跌破萬七、一度下跌至16825點，「這是個比較大的跌幅」。

儘管後來台股隨著美國那斯達克指數回升，台股也有上揚，蔡惠美表示，台灣經濟基本面相當不錯，但看到全球經濟不確定性偏高，投資人轉趨審慎保守。

媒體詢問，中央銀行3月跟進美國聯準會升息，是否也導致散戶將資金放回存款，減少在證券劃撥餘額的比重；蔡惠美認為，證券劃撥存款餘額下降最主要因素還是台股震盪，但也看大家對經濟前景、股市預期的看法，當投資態度趨於保守，不排除有些人會將活存轉移到定存，調整資產配置、尋求風險較低的投資工具。

雖然台股劇烈震盪，3月外國人新台幣存款餘額仍較上月增加、升至2413億元，蔡惠美說明，3月外資持續賣超台股，但其實也有匯入本金，以及部分外資賣股沒有馬上匯出，而是短暫停泊。

另外，3月外匯存款期底餘額持續走揚，升至7兆6424億元，創下歷史新高，蔡惠美指出，美國聯準會加速升息及縮表，支撐美元走強，不少民眾預期美元升值，紛紛將台幣結購美元；此外，台灣出口依舊強勁，出口商賺進貨款後，考量美元走強，把貨款先停泊在外匯存款，使得外匯存款餘額不只創高，年增率也擴大至16.13%。

至於貨幣總計數變化，央行今天公布3月M1B年增率下降為10.92%，主因是活期儲蓄存款成長減緩；M2年增率上升為8.11%，則受放款與投資年增率上升的影響所致。（編輯：蘇志宗）1110425