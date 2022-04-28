競相調高宣告利率搶市 部分壽險公司遭金管會盯上

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（中央社記者謝方娪台北28日電）今年進入升息循環，壽險公司競相拉高保單宣告利率搶市，也讓金管會盯上部分壽險公司，檢視公司宣告利率政策是否偏離原先送審公式，若有不一致，將依情節斟酌處置。

今年全球進入升息年，壽險業開啟新戰局，陸續調高利變型保單宣告利率，金管會除了日前出面告誡業者不得以提升宣告利率為市場競爭手段，更已匡列部分宣告利率「看起來可能較有異常」的壽險公司進行進一步了解。

金管會保險局主秘蔡火炎表示，金管會主要檢視今年1月以後壽險公司宣告利率政策有無和原先送審的宣告利率公式吻合、決定宣告利率的因素和當初公式考量的因素是否有偏離等，目前金管會還在了解中，若最後認定有公司宣告利率政策和原先送審公式不一致，會依保險法相關規定，斟酌情節輕重進行處置。

金管會今天公布壽險業外幣保單銷售概況，今年前2月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1099.62億元，年增6%，占壽險業整體新契約保費收入比率達64.02%，等於壽險公司收100元保費，就有64元是來自外幣保單，比率創史上新高。

蔡火炎表示，截至今年2月底，外幣保單占整體新契約保費比率攀升至64.02%，相比去年同期60.79%，外幣保單占率攀升3.23個百分點，顯示外幣保單仍為主流；今年外幣保單占率提升的原因，主因市場對美國聯準會（Fed）的升息預期，驅動美元利變型保單買氣一路走熱。

今年前2月外幣保單新契約保費收入折合約新台幣1099.62億元，其中投資型保單折合約占新台幣421.1億元，年減18%，主因今年資本市場較為震盪，投資型保單買氣下滑；傳統型保單折合約新台幣678.52億元，年增3成，主要為利變型保單買氣竄升所致。

若從幣別檢視，仍以美元保單為主流商品，前2月新契約保費收入達38.65億美元，年增6%，不過投資型保單買氣已轉為衰退，相比去年同期減少19%，傳統型保單新契約保費收入相比去年同期則大增3成。

澳幣保單前2月新契約保費收入為0.43億澳元，年減7%，其中投資型保單新契約保費收入為0.32億澳元，年增14%，傳統型保單新契約保費收入0.11億澳元，年減39%。

人民幣保單前2月新契約保費收入為人民幣0.65億元，年減55%，其中投資型和傳統型保單雙雙衰退，年減幅都達5成以上。（編輯：林淑媛）1110428