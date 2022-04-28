公司治理評鑑前5% 晶圓雙雄連8屆上榜

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（中央社記者潘智義台北28日電）台灣證券交易所今天公布，第8屆（110年度）公司治理評鑑結果，連續8屆排名前5%公司包括東元、裕隆、中華、聯電、台積電、統一超、台灣大、遠傳、信義。

評鑑結果新進榜前5%公司包括光寶科、彰銀、元大金、台中銀、玉山金、裕融、國泰金、遠東銀、研華、日月光投控、合庫金、貿聯-KY、旭隼、南茂，其中台中銀、遠東銀、日月光投控、南茂為8屆以來首次進入前5%。

評鑑結果新進榜前5%中小市值公司為伸興、岱宇、融程電、晶睿、上緯投控、聚碩、尖點、台虹。

證交所說明，共有913家上市公司及726家上櫃公司受評，合計1639家。依得分情形，區分為前5%、6%至20%、21%至35%、36%至50%、51%至65%、66%至80%，及81%至100%等7個級距，分別公告上市、上櫃受評公司評鑑結果。

為了讓外界了解受評公司在其所屬產業表現，證交所依循「公司治理3.0-永續發展藍圖（2021-2023）」，另將「金融保險類（共43家）」、「市值100億元以上電子類（共248家）」、「市值100億元以上之非金融電子類（共246家）」及「市值50億元以上至100億元類別（共277家）」等4大類分組，採上市櫃公司混合排名，各組依得分情形分級距公告名單，以利外界了解受評公司在其所屬產業及相似市值規模群組中表現。

透過各屆指標內涵及相關法規推動，證交所已逐步導引企業採用各項良善的公司治理措施，110年度上市櫃公司有多項統計數據皆持續進步，例如設置審計委員會的家數為1576家，占上市櫃公司比重達90%，預計於111年全面設置完成。

另外，2月底前申報年度財務報告公司家數為197家，較109年增加26%；於股東常會提供英文版開會通知共1091家、英文版議事手冊共860家、英文版股東會年報共806家，成長幅度分別為19%、43%及52%；編製企業社會責任報告書家數為586家，較去年成長13%。

除量化指標外，評鑑系統持續透過強化質化要求、增加給分差異化及問卷發送蒐集意見等，鼓勵企業在建立治理制度後，重視實踐與落實，並適當揭露相關績效表現。（編輯：楊凱翔）1110428