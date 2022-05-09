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家用快篩11/24

擴大快篩試劑通路 經部：考量疫情北北基桃先行

2022/5/9 12:48
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（中央社記者謝方娪台北9日電）與疫情共存下，民眾排隊搶買快篩試劑，為使疫情高風險地區民眾有更多購買管道，經濟部表示，即日起由廠商每日供應市場40萬快篩試劑，在北北基桃超商和零售通路共7366家門市販售。

經濟部指出，行政院副院長沈榮津與經濟部、衛福部團隊協調業者，自即日起由廠商每日供應市場40萬快篩試劑，在北北基桃領有醫療器材販賣業執照的超商和零售通路販售，實際供應數量仍由通路業者依市場需求向供應商洽定；今天早上10時起通路已陸續開賣快篩試劑。

快篩試劑實名制自今年4月28日上路，每日平均配送200萬劑羅氏快篩試劑至全國4884家健保特約藥局、79家偏鄉地區衛生所販賣。

經濟部表示，考量北北基桃疫情發展迅速且人口稠密，政府進一步協調北北基桃四大超商（統一、全家、萊爾富、OK）和四大零售通路（全聯、美聯社、屈臣氏、康是美），由領有醫療器材販賣業執照的7366家門市販售快篩試劑，並協調快篩製造業者釋出及調度，未來將每日配送40萬劑至門市，讓急用的民眾有更多管道購買；若當日售完，隔日也會持續補貨。

經濟部說明，每日配送的劑型均為亞培公司進口的快篩試劑單劑包裝，為讓有急用的民眾能在最快時間在自由市場購得快篩試劑，也協調相關業者每人限購1劑，讓更多人可以購買；經濟部也指出，政府協調製造商及通路業者販售，相關進貨、物流及販售尊重自由市場機制，但考量防疫所需，政府勸導業者，單劑售價不超過新台幣180元。（編輯：郭無患）1110509

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