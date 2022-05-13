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聯準會主席安撫擔憂情緒 亞股漲多跌少

2022/5/13 19:42
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（中央社香港13日綜合外電報導）在美股歷經大幅動盪後，亞股今天漲多跌少，但分析師表示，由於通膨、烏克蘭戰爭和中國封鎖措施，對市場情緒造成影響，前景依然黯淡。

全球股市2022年大部分時間一直劇烈波動，投資人擔心因為中國採取封控措施應對COVID-19（2019冠狀病毒疾病），加上歐洲因俄羅斯入侵烏克蘭，而考慮禁止進口俄國石油，導致供應鏈混亂。

美國聯邦準備理事會（Fed）上週宣布2000年以來最大幅度升息，以減緩飆升的通膨，並暗示未來幾個月可能會出現類似的升息幅度，這種可能性讓股市彷彿坐上雲霄飛車，上下激烈震盪。

但聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）昨天表示，美國並未積極考慮升息幅度擴大至75個基點，亞股今天應聲反彈。

安達（OANDA）分析師海利（Jeffrey Halley）表示：「鮑爾排除升息0.75個百分點的可能性，安撫緊張情緒後，...亞太股市今天出現釋壓性反彈。」然而，他警告說，應該對市場走高持保留態度。

海利說：「與昨天相比，世界沒有發生任何實質變化，如果有的話，那就是俄國/歐洲的風險正在增加。」

美股道瓊指數連續第6個交易日下跌，在華爾街經歷慘淡的一天之後，亞股今天普遍走高。日本和香港股市均收漲逾2%，上海股市上漲0.9%。（譯者：陳昱婷/核稿：張正芊）1110513

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