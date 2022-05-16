鴻海落實永續發展 以鴻傳永續、海納治理為首要方向

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹16日電）鴻海集團今天公布ESG永續發展的公司治理領域長程目標，以鴻傳永續、海納治理兩大策略，做為首要推動方向，並聚焦反貪腐反賄賂及法令遵循等5個議題面向。

鴻海表示，作為科技服務與全方位智慧生活提供者，據點遍佈全球各地、營運模式複雜、管理規模龐大、客戶與供應商眾多，面臨的經營風險與挑戰也不小。

鴻海指出，集團堅守誠信經營、廉潔文化，並透過強化董事會的組成以及多元化，來強化公司治理，並保障各利害關係人的權益，極大化公司價值。

鴻海這次分別針對董事會職能與結構、供應鏈管理、資安管理、貪腐賄賂與稅務資訊揭露等面向，提出14項應對目標與承諾，並訂定2025年里程碑。

其中內容包括，第1是建立過半數董事未兼任鴻海員工或經理人原則；第2是董事會女性董事占比由現行的11%提高至30%；第3是董事會、審計委員會、薪資報酬委員會等績效評估目標提升至平均4.8分，每3年由外部專業團隊執行董事會暨功能性委員會績效評估1次。

第4是公開揭露集團稅務政策；第5是持續改進ISO 27001資訊安全管理制度，協助事業單位建立資安體系；第6是每年進行10項重要系統滲透測試，確保無低影響重大資安事件案例。

第7是運用集團APP公告貪腐、違法違規事件，每年公開數量件數成長10%；第8是針對特定供應商實施ESG項目（涵蓋綠色產品、社會環境責任、碳管理）績效考評，將覆蓋率提高至100%。

第9是電子類關鍵供應商，需在RoHS-REACH管理平台實施全物質宣告；第10是獲廢棄物零填埋認證的電子類特定供應商，由現行3家增加至25家以上；第11是承諾使用100%可再生電力生產鴻海產品的電子類關鍵供應商達到45家以上。

第12是每年評選電子類關鍵供應商，若推動CSR工作績差者，年採購總數量或總金額可減少2%至5%；第13是特定供應商的衝突礦產調查回覆率100%，確保不使用非法的衝突礦產；第14是機構類特定供應商每3年稽核覆蓋率90%。

鴻海集團稽核長暨永續委員會公司治理（G）小組負責人趙曉慧表示，鴻海集團是以深入全球各廠區的廣度，打造EPS+ESG的雙E永續經營方程式，藉由強化公司治理、經營透明，創造永續價值。

趙曉慧說，這次發布14項公司治理長期目標，希望透過明確的量化指標，凝聚員工推動共識，實踐深化夥伴關係，並構建良善治理的決心。

鴻海在推動公司治理之際，也持續高度關注與接軌公司治理的國際趨勢，將永續精神融入企業營運中，尤其關注董事會多元性與職能，以及降低營運風險。

鴻海集團董事會已經於今年3月設置提名委員會，近日公布董事被提名人名單，其中9席董事中有5席獨立董事，比例超過一半，且有2席女性董事，預計於5月31日股東會進行董事改選，持續強化公司治理及落實董事會多元性目標。

鴻海致力於落實「永續經營＝EPS+ESG」理念，近年來已經透過設置永續委員會，成立E（環境）/S（社會）/G（治理）3個小組，並分別由集團環保長/人資長/稽核長擔任負責人，以集團的高度來推動ESG。

鴻海近期並分別揭露集團在ESG的願景與策略，以及在環境、社會、治理的32項長程目標，作為全體員工遵循的指標，展示鴻海貫徹ESG的決心，也讓外界可以清楚了解鴻海ESG的方向。（編輯：楊凱翔）1110516