東元：中止俄羅斯交易影響小 中國封控到6月可彌補

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（中央社記者鍾榮峰桃園20日電）電機大廠東元董事長邱純枝今天表示，已中止與俄羅斯交易，影響程度約新台幣1億元，儘管歐洲市場成長趨緩，但北美成長可期；針對中國封控影響4月營收，預期5月至6月可逐步趕上。

東元今天上午在桃園中壢廠舉行股東常會，會議歷時約47分鐘結束，會後東元舉行線上記者會，邱純枝接受媒體採訪。

中央社記者提問俄羅斯與烏克蘭戰爭影響程度，邱純枝指出，東元與俄羅斯市場交易主要透過義大利子公司，交易金額約新台幣1億多元，目前全球對俄羅斯採取制裁行動，東元也主動中止相關交易，預估影響程度約1億元。

觀察俄烏戰爭對歐洲市場影響，邱純枝表示，短期內能源成本價格提升，原先歐洲市場經濟強力復甦，但因為俄烏戰爭加劇通膨，景氣不確定變數增加，預期歐洲市場略為修正、成長趨緩。

至於北美市場，邱純枝表示，俄烏戰爭對於美國市場影響不大，北美在再生能源和碳中和等趨勢下加速設施建設，對馬達和設備電氣化需求強勁，加上美國輸出到歐洲能源可大幅成長，對於東元相關產業影響正面。

談到電動車布局，東元總經理范炘表示，今年取單狀況成長，主要是客戶陸續進入試量產階段，加上海外合作夥伴需求帶動，預估出貨量會提升；至於在台灣市場以電動巴士為主，相關專案逐步開展，除了華德動能外，東元持續爭取其他電巴公司合作。

在印度市場布局方面，范炘指出，當地車廠和國際歐洲車廠向東元洽商詢問，另外客戶樣機已在印度測試。

觀察中國大陸COVID-19疫情封控影響，邱純枝指出，中國封控影響有限，4月營收影響程度約人民幣4000萬元至5000萬元，預期5月至6月可逐步趕上。

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針對富邦媒投資規劃，邱純枝指出，東元策略性投資富邦媒，從富邦媒創立開始擁有股份，目前沒有其他計畫。

談到再生能源布局，邱純枝指出，東元電機團隊日前以新台幣26億元得標台電標案，東元在台電示範案已有3成市占率，預估東元在其他專案也有20%至30%市占率，今年達成100MW目標可期；東元在儲能設備已經國產化，在家用社區型儲能系統和監控系統持續評估增加儲能商機。（編輯：張良知）1110520