離岸風場開發挹注 前4月僑外投資金額年增逾100%

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（中央社記者曾智怡台北20日電）根據經濟部投審會統計，今年前4月核准僑外投資件數為729件，年減15.23%；不過，由於丹麥能源商哥本哈根轉投資彰芳離岸風場等案挹注，投資金額增至31億1935萬美元，年增100.52%。

根據投審會統計，今年1至4月核准僑外投資件數為729件，年減15.23%；在核准金額部分，投資金額為31億1935萬美元，年增100.52%，主因核准丹麥商CI II CHANGFANG K/S，以新台幣105億6343萬4743元對哥本哈根基礎設施彰芳股份有限公司增加貸款投資，用以轉投資彰芳離岸風場。

以及，日商株式會社日立製作所（HITACHI, LTD.）以新台幣246億7308萬4363元取得永大機電工業股份有限公司3億7900萬2832股等大型投資案緣故。

至於今年1至4月核准新設公司件數為406件、投資金額2億5734萬5555美元。核准新南向國家來台投資件數為150件，年減13.79%；投資金額2億7630萬5000美元，年增3.55%，投資來源地主要為新加坡、泰國及澳大利亞。

陸資來台投資方面，今年1至4月核准件數為17件，年增54.55%；投資金額763萬8000美元，年減56.28%，主因核准陸資投資人香港商永道無線射頻標籤（香港）有限公司以新台幣2億7450萬元增加台灣分公司營業所用的資金等大型投資案，比較基期偏高導致。

對外投資部分，今年1至4月核准對外投資件數為190件，年增41.79%；投資金額22億3893萬1000美元，年增51.9%，主因核准緯穎科技服務股份有限公司以4億美元增資美國WIWYNN INTERNATIONAL CORPORATION，以及台北富邦商業銀行股份有限公司以2565億5100萬韓元，受讓取得韓國HYUNDAI CARD CO., LTD. 10%股權等大型投資案緣故。

今年1至4月核准對新南向國家投資件數為47件，年增11.9%，投資金額7億8621萬6000美元，年減18.41%，其中投資金額較大者為澳大利亞、越南、新加坡。

對中國大陸投資方面，今年1至4月核准件數為126件，年減8.7%；核准投資金額10億8193萬3000美元，年增33.47%。（編輯：潘羿菁）1110520