面板驅動IC廠傳砍單 晶圓代工：汽車工業強勁支撐

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晶圓代工廠表示，在汽車與工業等市場需求強勁支撐下，第2季產能利用率仍將維持滿載水位。（示意圖／圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社記者張建中新竹23日電）面板驅動IC廠傳出大砍晶圓代工投片量，晶圓代工廠表示，在汽車與工業等市場需求強勁支撐下，第2季產能利用率仍將維持滿載水位，多數廠商第2季營收可望續創新高。

晶圓代工業者表示，面板驅動IC市場需求趨緩已有一段時間，包括敦泰及天鈺今年初即認為，今年面板驅動IC市場不再是供不應求，將回歸傳統淡、旺季循環。

受通膨、升息、俄烏戰爭及中國大陸疫情封控等不確定因素影響，敦泰及天鈺對第2季營運展望依然保守，聯詠也預期，隨著客戶進入庫存調整階段，第2季營收將滑落到新台幣345億至358億元，將季減2%至5.5%

晶圓代工廠力積電指出，過去面板驅動IC廠搶訂許多產能，目前已願意讓出部分產能，長期合約部分並無調整。

力積電表示，4月法人說明會中即說明市場變化，面板驅動IC及影像感測器等部分產品需求鬆動，將提高電源管理晶片及混合訊號等產品因應，第2季及第3季產能將維持滿載，目前看法維持不變。

聯電並不評論個別客戶訂單，強調不同族群需求有不同強弱，伺服器、汽車與工業需求強勁，電腦及低階手機需求相對疲軟；不過第2季產能持續供不應求，產能利用率超過100%，預期至今年底都可望維持這樣的熱況。

世界先進預期，受惠客戶對晶圓代工需求持續成長，第2季營收將達152億元至156億元，續創新高，以中間值154億元計算，估將季增14%，到2022年第3季產能利用率均能維持高水位。

台積電預期，高效能運算及汽車電子市場強勁需求將持續推動業績成長，第2季營收將約176億美元至182億美元，季增1.9%，2022年台積電產能將維持緊繃現象。（編輯：張良知）1110523