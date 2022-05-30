中保科技：積極開發智慧城市 營運逐季成長可期

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（中央社記者潘智義台北30日電）中保科技總裁林孝信今天表示，與地方政府共創智慧城市，仍是積極開發項目，全球疫情漸入趨緩，經濟復甦力轉強，營運逐季成長可期。

林孝信在股東會指出，近兩年國內經濟雖受疫情影響，但中保業績依然穩定成長，今年雖仍存有疫情干擾經濟，將致力打造更創新、安全與安心的服務和管理系統，將順應市場變化，多角化布局，以達成年度目標。

他說明，去年全球局勢混亂，除了美國對中國提高關稅制裁，加上俄烏戰事持續延燒，全世界現在也還無法對疫情有效壓制，相較之下，台灣是比較幸運的地方，雖然國內的疫情仍然對觀光等事業造成較大的災害，但中興保全業績仍可平穩成長。

中保科副董事長林建涵也表示，近來台灣雖然已進入後疫情時代，大家都有將與病毒共存的共識，但身邊親友不斷傳出確診，難免令人心慌，如何在傳染性依舊活躍的病毒之中兼顧正常生活，是眾人都急於追尋的目標。

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林建涵指出，除陸續研發各種智能管理系統，打造更創新、安全的服務模式和安心的生活場域，也是未來持續努力的方向。

中興保全科技股東會通過2021年財務會報，合併營收為新台幣141.3億元，稅後淨利25.8億元，每股稅後盈餘（EPS）5.73元，再創歷史新高紀錄，今年依然維持每股配發5元現金股利，以中保科27日收盤價109元計算，現金殖利率約 4.59 %，這也是中保科連續34年來堅持穩健配息政策。（編輯：郭無患）1110530