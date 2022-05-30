追思上海商銀榮鴻慶 黃天牧：以人為本風範永存

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（中央社記者張璦台北30日電）上海商業儲蓄銀行榮譽董事長榮鴻慶3月初逝世，享嵩壽100歲；金管會主委黃天牧今天表示，榮鴻慶不僅是優秀銀行家，他待員工如家人，凝聚上海商銀向心力，塑造良好企業文化，以人為本風範，將永久留存。

在上海商銀服務超過半世紀、擔任董事長30年的榮鴻慶，今年3月3日於香港家中逝世；上海商銀今天舉辦紀念音樂會，除黃天牧透過線上致詞，前行政院長陳冲、前金管會副主委李紀珠等人也親臨與會致詞。

黃天牧致詞時表示，榮鴻慶一生投入金融業，對台灣社會經濟有所貢獻，去年7月，高齡99歲的榮鴻慶卸任上海商銀董事長，堪稱台灣最資深的銀行董事長，鞠躬盡瘁敬業精神令人敬佩。

黃天牧指出，榮鴻慶的父親榮宗敬參與上海商銀增資，榮鴻慶並於1964年進入上海商銀董事會、1991年起擔任董事長，在他的前瞻領導下，上海商銀經營績效優異，秉持服務社會的行訓，近年連續3年名列金管會公平待客原則評核績優銀行。

同時，黃天牧表示，上海商銀經由捐助設立文教基金會和慈善基金會，拓展社會文化教育以及慈善公益活動，顯見榮鴻慶不只是名卓越的銀行家，也是企業社會責任的實踐者。

黃天牧說，榮鴻慶在金融領域耕耘多年，但素來低調，強調「員工就是家人」，並以真心誠意相待，比如1989年，榮鴻慶排除眾議，讓員工以10元面額，認購價值數倍的銀行增資股票，造就許多富翁員工，且近年連續12年為員工加薪。

黃天牧指出，正因如此，上海商銀員工高度向心力在金融界眾所周知，而這與榮鴻慶領導風格有著密切關聯，也期望上海商銀今後秉持榮鴻慶塑造的良好企業文化，繼續穩健發展。

最後，黃天牧表示，榮鴻慶以人為本、敦厚謙和、高瞻遠矚，是他非常敬重的金融界前輩，即使榮鴻慶已離開人世，但其為人處世風範永存，永遠是學習榜樣。

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榮鴻慶生於1923年，於上海商銀1965年在台復業前便擔任董事，1976年擔任常務董事，1983年擔任副董事長，主持營運發展，1991年起擔任董事長，一直到2021年才卸任，30年期間，榮鴻慶一手推動上海商銀於2018年股票上市，讓低調、神秘的榮家成為外界關注焦點。

榮鴻慶在上海商銀主政期間，開疆闢土，為企業注入新文化，帶領上海商銀在激烈競爭的金融圈中闖出一片天，上海商銀上下肯定他帶領銀行由保守轉為穩健積極經營作風，增設分行、擴大服務，將國內分行由2家增至72家，並布局亞太，積極拓展國際金融版圖，前往香港、越南、新加坡及中國大陸設立分行，於柬埔寨、泰國、印尼及越南設立代表人辦事處。（編輯：林興盟）1110530