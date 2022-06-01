MIH鄭顯聰：台灣電動車產業應系統性整合

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（中央社記者鍾榮峰台北1日電）鴻海推動的MIH電動車聯盟執行長鄭顯聰今天表示，在車界和資通訊領域，產業併購和轉型有很多機會，他建議台灣電動車產業應系統性整合，發展出一套機制，形成快速力量。

2022台灣產業併購與轉型線上論壇今天下午舉辦，鄭顯聰受邀參加圓桌論壇分享產業併購轉型的新應用布局。

鄭顯聰表示，MIH聯盟與鴻海持續合作，對外擴展出海口，包括在美國俄亥俄州的電動車工廠、泰國、中東、印度等地。

他指出，目前參與MIH聯盟的全球廠商成員中，大約20%至25%企業與軟體相關，其中70%會員是台灣廠商，30%廠商是海外企業。

鄭顯聰表示，未來電動車全新樣貌，將是開放軟硬體平台、保護消費者個資與安全、以及新體驗應用等面向，他預期，未來年輕世代不是買價錢便宜的產品，而是具有多重體驗的產品。

對於產業併購和轉型，鄭顯聰指出，在車界和資通訊領域，看到很多機會，這應該與台灣併購轉型趨勢相結合，例如MIH聯盟目前將會員廠商分成14個小組，從事軟硬體方案，小組間既競爭又合作，他建議台灣電動車產業應系統性整合，讓廠商合作在國際打群架、或是整合上下游廠商，發展出一套機制，形成快速力量。

因應人才荒，鄭顯聰指出，為了因應半導體產業加速吸納人才的排擠效應，MIH聯盟從暑假開始就在美國、歐洲、東南亞積極尋找實習生，提早培養國際性人才；他建議，產業發展不能侷限於單一產業，應該要把產業、政府、學校等渠道打通，讓下一代接觸到新領域的發展平台，也應該要與全世界連結。

根據官網，MIH聯盟目前有2364家全球軟硬體廠商加入為成員，遍及全球64個國家和地區。（編輯：黃國倫）1110601