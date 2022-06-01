亞洲衛視向NCC申請董監變更 范瑞穎出任董事長

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（中央社記者蘇思云台北1日電）亞洲衛視出售給甲山林董事長祝文宇，亞洲衛視董事長改由范瑞穎擔任。NCC今天表示，近期收到亞洲衛視遞件申請的董監變更名單，變更5董事跟1監察人名單，後續將依衛廣法相關規定審查。

華衛電視集團董事長王志隆日前向業內高層發出簡訊，宣布把旗下亞洲衛視賣給甲山林董事長、也是鏡電視股東的祝文宇，祝文宇證實確有此事。亞洲衛視後續遞件國家通訊傳播委員會（NCC）申請董監變更，亞衛董事長由原本王志隆改為范瑞穎擔任。

范瑞穎橫跨電信、媒體產業，曾任台灣大哥大總經理、台灣固網總經理、凱擘執行長以及東森電視董事長等。

NCC官員表示，確實在5月中旬收到亞洲衛視申請董監變更，從原本3董1監改為5董1監。

NCC官員表示，依照法規，衛星廣播電視事業如變更董事長、董事、監察人、總經理等負責人，應依衛廣法第15、16條規定向NCC提出申請，NCC將依衛廣法與「衛星廣播電視事業負責人監督管理辦法」等相關規定依法審查。

亞洲衛視旗下包含寰宇新聞台、寰宇新聞台灣台、寰宇財經台、寰宇綜合台、亞洲旅遊台、美食星球、亞洲綜合台、台灣戲劇台、寶寶世界、Medici-Arts梅迪奇10個頻道，在中華電信MOD及有線電視上架。（編輯：林興盟）1110601