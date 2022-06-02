台船承造海巡署百噸級巡防救難艇 交付台南海巡隊

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（中央社記者賴言曦台北2日電）台船公司承造海洋委員會海巡署艦隊分署的100噸級巡防救難艇PP-10079今天交船，為這項承造案中交付的第10艘艦艇，另還有5艘巡防救難艇將在2023年全部完工交船。

台船今天舉辦100噸級巡防救難艇PP-10079交船典禮，由台船基隆廠廠長朱有亮、海巡署艦隊分署分署長吳金河共同主持，並由朱有亮將PP-10079巡防救難艇模型移交給海巡署艦隊分署台南海巡隊。

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台船新聞稿指出，PP-10079艦艇採用德國著名發動機企業MTU的歐規高速主機，最高航速可達30節，續航力達1200浬（約2160公里），藉由提升主機性能及改良機艙配置，增加船舶總重，有效提高航行穩度與適航性。

台船表示，台船積極配合「國艦國造」政策，建造海巡署與海軍性能優異的艦艇，目前除100噸級系列船外，尚有海巡署委建4000噸級及1000噸級巡防救難艦建造中，未來也將積極爭取海巡署各式艦艇全壽期維修長約，期許能提供最大後勤維修能量。（編輯：郭無患）1110602