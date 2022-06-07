台股開低震盪 16500點失而復得

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（中央社記者賴言曦台北7日電）美股6日收紅盤，但台股今天走勢與美股脫鉤，早盤開低震盪，盤中一度跌140點，指數最低來到16465.87點，終場跌幅收斂，以16512.88點作收，守住16500點整數關卡。

美股四大指數小漲作收，但台股今天表現與美股脫鉤，終場收在16512.88點，下跌93.08點，跌幅0.56%，成交量新台幣1872.16億元，持續呈量縮態勢。

觀察盤面表現，電子類股下跌0.78%、金融類股下跌0.54%。電子權值股方面，台積電終場下跌5元，以535元作收，跌幅0.93%；聯發科跌15元，收在890元，跌幅1.66%；鴻海跌2元，以113.5元作收，跌幅1.73%。

另外在千金股方面，信驊受基本面消息帶動一度喊漲，不料終場賣壓過境，由紅翻黑，終場收在2350元，下跌25元，跌幅1.05%；譜瑞-KY收平盤，報1525元；AES-KY上漲45元，收在1140元，漲幅4.11%。

至於今天表現相對有撐的則是航運類股、電機機械類股、百貨貿易類股及生技醫療類股，類股漲幅分別為0.15%、1.60%、2.13%、0.95%。

航運股方面，貨櫃三雄今天盤中一度翻黑，隨後在買盤進場點火後翻紅，終場長榮小漲1元，以144.5元作收，漲幅0.70%；陽明上漲0.5元，收在127元，漲幅0.40%；萬海小漲0.5元，收在159元，漲幅0.32%。

另外，昨天公布5月營收的散裝航運股慧洋-KY，受到營收創歷史新高的題材帶動，今天表現優於大盤，終場上漲2.5元，以104.5元作收，漲幅2.45%。

百貨貿易類股方面，大魯閣攻上漲停板，漲停價為14元；富邦媒則終場漲9.63%，上漲75元，以854元作收。生技醫療類股部分，美時站上漲停板，漲停價為139.5元。（編輯：楊凱翔）1110607